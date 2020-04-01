道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄　統計：7成認為美國1年內經濟衰退

▲投資人對美股景氣抱持悲觀態度。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股三大指數週二（31日）再度齊跌，道瓊指數本季跌幅高達21％，創下1987年以來單季最大跌幅表現，標普500指數本季下跌18.7％，則是創下08年金融危機以來最差。新冠肺炎疫情影響過於龐大，投資人對市場短期前景仍相當恐慌。

道瓊指數終場下跌410.32點，或1.84％，收在21917.16點；那斯達克指數下跌74.05點，或0.95％，收在7700.10點；標普500指數則是下跌42.06點，或1.6％，以2584.59點作收。

歐股三大指數則是都在尾盤險拉回來，尤其是NQ德國指數與法國CAC40指數。英國FT100終場上漲108.22點，或1.95％，收在5671.96％；NQ德國指數上漲6.28點，或0.73％，收在865.83點；法國CAC40指數終場則上漲17.61點，或0.4％，收在4396.12點。

美國總統川普30日表示，聯邦政府的社交距離指引可能還要再加強，並且將原先針對歐洲、中國的旅行禁令，擴大至更多國家，以防堵防疫破口。

投資人對美國景氣的態度明顯悲觀，近7成受訪者認為，美國在未來1年內就會陷入經濟衰退，3月初接受訪問的民眾，則只有約3成認為如此。