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2患者康復後暴打CT醫生！撕爛防護衣「前胸抓幾十道血痕」...他事後發燒了

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▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

▲醫護人員在照顧病人。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，醫護人員紛紛奮戰前線，然而湖北漢川卻有醫生被暴打。李姓康復患者因認為等候時間過長，在檢查結束後，對黃姓醫師進行暴力攻擊，不僅撕爛其口罩、防護衣，還致對方前胸出現幾十道血痕！隨後一名陳姓康復患者也加入毆打。黃姓醫師事後出現了發熱症狀。

在綜合陸媒報導，一份網傳「事件經過」描述顯示，在發熱通道候檢的複查患者，認為等候時間過長，不斷踢門吵鬧。新冠肺炎康復者李男在檢查結束後，對黃醫師進行手機錄影，不僅扯掉口罩撕爛防護衣，而且在打掉眼鏡後將其推到在地，隨後更是抓傷黃醫師前胸，致其出現幾十道血痕。

漢川市人民醫院宣傳科工作人員表示，上述檔是CT室上報給院方的事件經過，至於當中提到，黃醫師出現發熱症狀以及被隔離的情況，目前經檢查，該醫生身體沒有問題，未被感染。

▲▼ 暴打醫生。（圖／翻攝自微博）

▲通報內容。（圖／翻攝自微博）

漢川市公安局30日通報，稱經過調查，李某某（男，68歲，漢川市仙女山街道辦事處人，新冠肺炎確診患者已治癒康復出院，現居家觀察）、陳某某（男，49歲，漢川市仙女山街道辦事處人，新冠肺炎確診患者已治癒康復出院，現居家觀察）到漢川市人民醫院做CT複查，因排隊問題與CT室醫生黃某（男，32歲）發生糾紛，並撕扯黃某致其受傷。

通報稱，案發當日，漢川市公安局辦案民警立即依法開展調查取證；法醫30日鑒定結果為黃某輕微傷，漢川市公安局依法對李某某、陳某某分別作出行政拘留10日的處罰決定。

消息傳出後，迅速登上微博熱搜，網友紛紛怒斥，「居然讓他們康復了？？？就應該把他們送回家自己治療去，氣死我了氣死我了」、「傷醫+故意傳播疾病，判刑」、「所以，不要指望中國醫患關係有改善，疫情還沒過去，又開始打人了」、「今春新版農夫與蛇」、「尼瑪，是誰把你救命的？縱然有天大的怨氣也不能打醫生啊！」。

▼CT室上報給院方的事件經過。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 暴打醫生。（圖／翻攝自微博）

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