長官隱瞞兒子國外病史！觀光局員工慘中鏢還被誤解拍馬屁　害到無辜5歲子

▲因應疫情升溫，桃園機場全面加強邊境管制，機場員工全面戒備，要守住防疫第一線，不料防疫破口竟出現在觀光局。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局高層官員爆出翹班到機場接兒子，還公器私用隱瞞兒子國外病史，指派下屬同仁接待，害得基層員工及其5歲小孩雙雙確診。知情人士痛批，該名同仁真的非常倒楣，在不知情的情況下，被機場主任帶去接待，還要被外界誤解是為「拍馬屁」。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局官員、觀光局官員之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子。

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▲桃園機場全面展開消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

知情人士透露，該官員因為擔憂兒子在回國檢疫過程遇到困難，身邊沒有人可以幫忙，因此打電話給機場主任，希望主任能陪同通關，主任因而帶著案269同仁一同前往接機。

事實上，根據疫調資料，案277因工作在菲律賓，3/1就出現喉嚨痛、發燒、血尿症狀，當時還有住院3天，後續持續吃抗生素、類固醇，症狀也減緩。3/20返國時並沒有症狀，直到3/21停藥後，3/22開始發燒。

觀光局所有同仁在得知這過程之後，大為震驚，「真是自私又無知，明明知道自己兒子病了一場，還吃了一堆藥，甚至還嚴重到住院，就應該要有警覺心才對，或者我們只是合理懷疑是怕兒子有症狀不能出關，才會請有能力遊走在管制區內的機場同仁陪同在旁協助通關？」

▲案件爆發後，林佳龍隨即下令調出機場監視器追查高官兒子在機場的足跡。（圖／記者陳弘修攝）

根據機場人員透露，事件爆發後，交通部長林佳龍隨即下令調出機場監視器，追蹤那位從宿霧回來高官兒子的足跡；今出爐的調查報告也還原當天出境過程。官員兒返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關。

雖然過程並無禮遇通關，但觀光局同仁在管制區內，也就是旅客下機門出口隨即陪同在旁，走完一般通關程序，也一路伴隨走出管制區。但因其父（觀光局官員）駕車尚未抵達，派駐機場同仁也再接待其喝咖啡。

喝咖啡的3人分別是：觀光局駐機場主任、年輕同仁（案269），還有回國的高官兒子（案277），也就是說，機場主任目前情況未知，先隔離、觀察。

▲知情人士痛批，兒子從疫區回來還派下屬去接人，行為非常自私又毫無防疫觀念。（圖／記者李毓康攝）

知情人士表示，不管兒子有沒有出現發燒、咳嗽等症狀，但明明是從疫區回來，竟還派下屬去接人，怒批觀光局高官會做出這個行為，真的非常自私。尤其3/19起，指揮中心就已公布禁止外國人入境，本國人全面居家檢疫14天，3/17亞洲19國包含菲律賓也升級為旅遊疫情第三級警告，身為觀光主管機關的觀光局高層官員，竟然還毫無防疫概念，讓人直搖頭。

外界盛傳，案269是為拍長官馬屁才去接待長官兒子，「根本不是這樣，太過份，誰說的！太過份。」知情人士透露，案269真的非常倒楣，因為他是一位非常認真、負責又上進的年輕人，他在長官隱暪兒子國外病史的情況下去接機，害得不僅自己確診、連5歲小孩也跟著中鏢，消息一出，觀光局上上下下都非常同情他。

▲「機場接待」的官場文化一向普遍，但沒想到在疫情爆發之餘，卻波及到無辜5歲童。（圖／記者李毓康攝）

交通部昨日也立即公布調查並祭出懲處，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用之情事，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。另派駐機場同仁接待其子喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。