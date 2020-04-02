好市多防疫2.0「客人乖乖站警戒線」：間距有種美感！網卻怨…一堆見縫插隊

▲好市多防疫2.0「客人乖乖站警戒線」！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「有人發現地上有玄機嗎？」一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今（2）日逛北投賣場，發現熟食區地上出現一條一條「警戒線」，繼撤下餐桌後，業者防疫升級2.0，讓原PO暖喊，「間距有種美感！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日公布，建議民眾社交距離「室外保持1公尺，室內間隔1.5公尺」。如今好市多也跟上政策，顧客能分別站在線上排隊，原PO認為，「有人跟我一樣不喜歡平常排隊的距離嗎？這樣很好！（有些人沒發現還是貼緊緊。座位區也撤收！享用美食就回家跟家人在一起吧。」

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照片曝光後，掀起大批網友刷讚，「昨中和店地板也貼了呢」、「我覺得這樣蠻好的，可以保持距離，不然時常有人會貼到前面的人，不舒服～今天去高雄中華店也有哦！」、「希望疫情過後，警示線可依舊保留」、「終於有日本的整齊感了」、「大順店實在做的很貼心，不停的消毒讓人安心，還一直提醒安全間距，結帳時還看到他們不斷擦拭輸送帶 ，真的看的到的用心，辛苦工作人員了」。

▲網卻怨：一堆見縫插隊！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有苦主抱怨，刻意保持距離，反而衍生插隊狀況一籮筐，「我就因為保持距離結帳而被插隊，唉…真不知到底是急什麼？」、「有碰過長輩不知道狀況，直接從空隙插隊的」、「我乖乖的站在線上，結果被一個帶小孩的媽媽給插隊」。

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