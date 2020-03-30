花蓮卓溪林班地發生大火！直升機吊掛水袋搶撲救　火勢已延燒12小時

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉國有林地玉里事業區第32至37林班地30日上午發生森林大火，林管處協調空勤直升機吊掛水袋滅火成果不彰，火勢已延燒12小時目前尚未撲滅。地面部隊已動員13人，30日晚將在瑞穗林道19公里處紮營，由於時間長，目前已延燒約3公頃，燃燒主要是針葉林。

▲花蓮卓溪國有林班地發生森林大火，火勢猛烈濃煙漫天。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖受訪表示，30日約上午7時左右接獲登山客通報，由瑞穗林道上山到海拔2700多公尺高山發現森林火災，立即請求空勤直升機協助滅火，空勤總隊計出動5架次灑水灌救但成效不彰，到了下午1時左右因為天氣突然轉變、雲層太厚，空勤總隊考量飛行安全，已於2時暫時停止空中灌救任務。

王怡靖另表示，管理處在獲報後立即派出13人組成地面部隊挺進起火地點，入夜後將紮營在瑞穗林道19公里處，天一亮將繼續兼程趕路，由於距離起火點預估步行距離約有10小時路程，明早6點若天候許可，直升機將先行載運部分人員入山，同步進行地面及空中滅火。

林務局人員指出，起火位置盧利拉駱山為高海拔針葉林，濕度很高，不太容易自燃起火，起火原因還有待調查，由於該林地廣達萬頃，有部分原始森林及珍貴野生動物資源，初步研判火勢應不至對當地保育類動物造成影響。

▲空勤總隊派遣直升機吊掛水袋滅火，但火勢延燒12小時尚未撲滅。

玉里事業區第32至37林班地屬玉里野生動物保護區，保護區全區地處中央山脈脊梁區域，不僅高山溪谷多，地形富變化，幾乎未經開發，總面積約1萬1414多公頃。範圍包括中央山脈沿丹大山、馬利加南山、馬西山之嶺線以東地區，東北角隅與林田山事業區相接，西北以丹大山與丹大事業區相連，並與玉山國家公園相接；區內野生動物數量及種類頗為豐富。

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