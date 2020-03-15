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全台百岳最多屢傳山難　花蓮實施空勤救護演訓提升救援能力

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▲▼花蓮消防局為提升整體救護量能，實施空勤救護義消聯合組訓，強化航空器救護安全及救援能力。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局為提升整體救護量能，實施空勤救護義消聯合組訓，強化航空器救護安全及救援能力。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣境內山域面積廣大，其中包括44座百岳及眾多熱門步道路線，總是吸引國內外遊客前來旅遊，但亦常因獨攀、天候不佳、行經危險路段、裝備攜帶不夠等情形向消防局報案請求援助，花蓮縣消防局為提升整體救護量能，週末連假進行空勤救護義消聯合組訓，強化航空器救護安全及救援能力。

▲▼花蓮消防局為提升整體救護量能，實施空勤救護義消聯合組訓，強化航空器救護安全及救援能力。（圖／花蓮消防局提供，下同）

山域事故為搶得先機，常需空勤總隊航空器協助馳援。每當吊掛成功時指揮中心即會派遣分隊救護車前往航空器起降場接駁患者後送至醫院接受治療，地面救護人員必須充分了解航空器接駁後送程序，因此平素的演習訓練就相當重要。

▲▼花蓮消防局為提升整體救護量能，實施空勤救護義消聯合組訓，強化航空器救護安全及救援能力。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局指出，此次訓練著重於航空器起降場作業安全與後送交接程序，都是聯合組訓的授課內容，藉演訓提升對於航空器接機安全及空中救護效能，有助於強化保護同仁自身安全與後送照護患者的救護品質。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，消防人員透過平時課程訓練，提升自我學職本能，讓救護現場可以更快反應判斷，以增進消防人員於緊急狀態下快速察覺，展現更有效率的救護評估，期望可以藉此提高救護案件品質，保障民眾之生命安全。

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