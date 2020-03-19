只剩1架　象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

▲象牙海岸一架米-24直升機發生側翻事故。（圖／ 翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

象牙海岸一架俄製米-24攻擊直升機於當地時間昨（18日）發生側翻事故，2名飛行員受輕傷，這也既去年該型直升機失控墜毀後，再度發生意外，導致該國僅剩一架米-24直升機。值得注意的是，這架直升機的塗裝是「尖牙＋血盆大口」造型，引起外界關注。

▲這架米-24直升機採用「尖牙＋血盆大口」的特殊塗裝。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，象牙海岸空軍的米-24武裝直升機採用比較特殊的塗裝，機首位置刷塗成「尖牙＋血盆大口」的圖案，看起來相當凶猛。

報導稱，這是近期象牙海岸發生的第二起米-24直升機事故。一架象牙海岸空軍米-24武裝直升機於2019年11月28日在卡托拉機場降落時墜毀，當時機上搭載5名軍人，造成機上4人重傷，當時還砸中一架米-17總統專機。

資訊顯示，象牙海岸空軍至2019年僅有5架飛機，包括2架運輸機以及3架米-24武裝直升機。由於近期連續墜毀兩架米-24武裝直升機，戰鬥力瞬間損失三分之二。

▲象牙海岸空軍米-24直升機發生事故。（圖／翻攝環球網）

據悉，俄製米-24攻擊直升機，是前蘇聯米里設計局研製的第一代專用武裝直升機，北約代號「雌鹿」（Hind）。由於米-24曾出口超過30個國家和地區，自1973年正式列裝至今，仍有1000多架在俄羅斯服役，同時，在目前的武裝直升機中，米-24擁有豐富的作戰經驗，在不到20年的時間內，曾參與3大洲超過30場戰爭和武裝衝突。

此外，作為多功能的武裝直升機，米-24具有速度快、爬升好、載重大、火力強、裝甲厚的特點，不僅可以提供直接的強大火力支援，還可運載突擊分隊、後送傷員，使它成為戰場搜索救援的理想直升機之一。