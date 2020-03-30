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英副醫療官：恢復正常生活可能需耗時6個月

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▲▼英國副醫療官哈里斯（Jenny Harries）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國副醫療官哈里斯（Jenny Harries）警告若過快恢復正常生活模式及社交習慣，可能會使防疫前功盡棄引發第二波疫情再起。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國新冠疫情延燒，至今死亡人數已達1228人。英格蘭副醫療官哈里斯（Jenny Harries）29日在每日疫情簡報會上表示，可能需要6個月，英國民眾的生活才能恢復正常，但她也補充表示，這不代表要完全封鎖6個月。

據BBC報導，哈里斯表示，英國將在三週內評估全國封鎖措施，但也警告若過快恢復正常生活模式及社交習慣，可能會使防疫前功盡棄，引發第二波疫情再起。她說，「我們需要保持警惕，以每三週為一次評估週期，逐步調整社交疏離措施，而非大刀闊斧地改變，要一步步恢復正常生活，理想狀況是3至6個月能完全恢復，但仍有許多不確定性。」

▲▼ 英國新冠肺炎／倫敦警察上街巡邏。（圖／路透）

▲英國新冠肺炎蔓延期間，倫敦警察上街巡邏。（圖／路透）

提到新冠死亡人數，哈里斯補充道，預計未來1至2週死亡人數將上升，正在找尋成功降低曲線的方法。英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）則表示，政府短期內應不會取消嚴格的「緊急狀態」，這也是英國和平時期從未有過的手段。

目前英國全國死亡人數已達1228人。55歲的伯頓女皇醫院耳鼻喉科醫生胡拉尼（Amged El-Hawrani）在簡報會前不久因病過世，他也是英國首位殉職的第一線醫護人員。

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