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持手機砸防疫人員　外籍男拒戴口罩闖商場遭令「限期出境」

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▲一名外籍男子於西安某商場鬧市，用手機砸向防疫人員。（圖／翻攝北京日報）

▲一名外籍男子於西安某商場鬧市，用手機砸向防疫人員。（圖／翻攝星視頻）

記者魏有德／綜合報導

西安市南飛鴻廣場昨（29日）傳出有外籍男子欲進商場卻不願戴口罩，經現場人士勸阻後，竟用手機怒砸防疫人員，並口出惡言鬧事。整段過程被路過民眾拍下後上傳網路，引起輿論一陣撻伐。對此，轄區公安雁塔分局表示，其行為擾亂公共秩序，根據相關規定，給予其行政處罰，「限期出境。」

▲鬧事的外籍男子向現場人員咆哮。（圖／翻攝北京日報）

▲鬧事的外籍男子向現場人員咆哮。（圖／翻攝星視頻）

《北京日報》報導，現場人員描述，這名外國人被工作人員攔下來之後就突然暴怒，開始辱罵阻攔他的商場工作人員，同時，還拿起手機砸了他人。據悉，防疫工作人員當下曾主動向這名外籍男子提到，附近商店裡就有賣口罩，可以先買一個戴著。

▲外籍男子不僅用手機丟擲防疫人員，還比出不雅手勢。（圖／翻攝星視頻）

▲外籍男子不僅用手機丟擲防疫人員，還比出不雅手勢。（圖／翻攝星視頻）

不過，該外籍男子仍不停叫囂，甚至比出不雅手勢，當眾污辱現場防疫人員，經商場工作人員報警，執勤員警抵達後，隨即將該名男子帶走調查，結束這場鬧劇。

對此，西安雁塔分局今（30日）表示，昨日接民眾報警稱，轄區一外籍人士未戴口罩欲進入其租住小區且拒不服從物業人員管理。經查，其行為擾亂公共秩序，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》和《中華人民共和國出境入境管理法》有關規定，給予其行政處罰，並處限期出境。

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