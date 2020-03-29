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台南漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」！77秒影片瘋傳...警方回應了

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▲▼台南漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」！77秒影片瘋傳...警方回應了。（圖／翻攝自網路）

▲漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」，影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自網路）

記者柯沛辰／綜合報導

台南市安平漁光島海灘上驚見「帳篷四腳獸」，一段1分17秒的影片在網路瘋傳。安平港警表示，經查事件發生在28日下午，但檢視影片後，研判情侶倆是在帳篷內嘿咻，沒有供人觀覽意圖，未觸犯公然猥褻罪嫌。不過，民眾若是在網上轉傳影片，恐涉刑責。

臉書社群、LINE群組瘋傳一段流出影片，內容是一對情侶全裸在帳篷內恩愛，但未拉上後方門簾，遭路過民眾從車上偷拍。

影片中，女子躺在帳篷內，男子則不斷確認外頭動靜，生怕路過遊客發現，怎料後方門戶大開，全程早就被通通拍下。偷拍者們見狀頻頻嘻笑，討論情侶倆春光外洩，見到男子看向鏡頭，還笑說「他沒看到我們車上4對眼睛在看」。

▲▼台南漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」！77秒影片瘋傳...警方回應了。（圖／翻攝自網路）

▲期間一度有男童經過，目睹情侶倆忘情交纏。（圖／翻攝自網路）

安平港警得知後，初步了解事件發生漁光島海灘上，時間約莫28日下午4點，尚未接獲民眾報案。不過，警方未來將加強漁光島巡邏，呼籲民眾第一時間若發現類似事件，可以先通知警方到場處理。

警方表示，初步檢視影片，情侶倆在帳棚內嘿咻，男子不斷觀察動靜，可看出無供人觀覽意圖，未觸犯公然猥褻罪嫌。反倒是偷拍者、網友不斷轉傳、流傳，恐觸犯散布猥褻物刑責，警方將持續追查，釐清是否構成相關刑責。

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