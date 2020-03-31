漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」...他一看價格秒笑　萬人瘋讚：神操作阿

▲同款出現了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

台南漁光島「1分17秒恩愛片」在網上瘋傳，掀起軒然大波。一名網友昨日逛賣場，赫然發現同款帳篷，於是發文直呼「找到啦！」照片狂吸1.6萬讚，不少人求團購，還有網友笑虧，史上最強的免費廣告。

一對情侶日前赴台南市安平區漁光島的沙灘露營，兩人全裸在帳篷內恩愛，由於沒拉上門簾遭偷拍；事後，更有人上傳「女主角正面」照片，而她赤身站沙灘上的模樣，被大票網友看光光。

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就有網友昨日在「爆廢公社」驚呼，「林北找到了啦！1千多元，配件齊全，但沒附贈小弟弟！」而po文果然掀起熱烈回響，大家紛紛留言表示，「買帳篷有送男朋友嘛？可以團購嘛」、「空間滿大的，我也想要實戰經驗看看」、「這頂帳篷最近很火紅，透氣、安靜，就是會讓人忘記拉拉鍊」、「完了完了，開始瘋狂搶購啦」、「最成功的業配」。

同時，也有人吐槽，旅館休息也不用1000，還可以洗澡，附贈保險套、潤滑油。一席話也釣出老司機回應，「朋友...這個可以重覆使用阿！長期下來省喔」、「買來使用個幾次就值回票價了」。

針對此案，警方指出，儘管影片拍攝地點屬公共場所，但情侶倆在帳棚內嘿咻，男子不斷觀察動靜，可看出無供人觀覽意圖，因此是否有觸犯公然猥褻，有待找出當事人進一步釐清。反倒是偷拍者、網友不斷轉傳、流傳影片，恐觸犯妨害風化、散布猥褻物等刑責，請民眾不要再轉傳任何影片或照片。