台南漁光島激情片再爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話：別再傳了

▲臉書社群又有網友PO出男女在沙灘上性交及口交的影片，警方再度呼籲民眾切勿轉傳轉PO，以免觸法。（圖／翻攝自臉書社群，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平漁光島被網友PO出一對男女在沙灘上帳篷內「激戰」的影片，而後還傳出疑似該名女子光著下體站在沙灘吹風，30日晚上又有網友PO出第三彈影片，影片中疑似該對男女在沙灘上性交及口交，警方表示，該男女行為明顯涉犯公然猥褻罪，但由影片距離遠，2名男女的影像模糊，無法辨識該3段影片是否同一對男女。

有網路社群28日流傳1段疑「四腳獸」動作影片，影片中有1頂簡易型帳篷架設在台南市安平區漁光島海灘上，帳篷距海邊有一段距離，海邊也有一群人在戲水，但帳內似有1對裸體男女正在忘我的「激戰」，警方初步調查發生時間應是28日下午4時左右，在PO出的影片中，男主一見到有人靠近，就會停止性愛動作，起身觀看帳篷外的情況，男主還一度轉身面對偷拍者方向，偷拍者們還討論他們是否被男主看到？並從男主舉止研判他們偷拍行為沒有被人發現，偷拍者還笑稱，男主「軟了」、「漏氣」，「他沒看到我們車上4對眼睛在看」。從旁白可以發現偷窺者有男有女，人數可能有4人。

而繼帳篷「激戰」事件後，還傳出有女子疑在海灘露下體吹風影片，臉書社團還有網友PO出第3彈影片，隱約可以看出一名女生在沙灘上疑似幫站著的男生口交，之後兩人就平躺沙灘「嘿咻」。

影片PO引起網友熱議，有網友說：「感覺好像故意給人看後面的」、「小心觸法，恐觸犯妨害風化、散布猥褻物等刑責」、「想看女主」、「我比較想看女的長怎樣」、「影片很單調」、「開房間的錢都沒有 是在打什麼砲啦」、「無視路人=無我至高境界啊嘶！」、「那麼愛讓人看不會去日本拍片還有錢賺」、「女的是特殊工作者嗎？怎麼那麼開放光溜溜給大家看」、「帳篷搶購中~」、「防疫期間情趣很夠」、「所以說世人的眼光很恐怖，難道沒人知道多運動多流汗可以增加免疫力來抵抗5汗廢言嗎？」……。





警方指出，由於3段偷拍的影片距離遠，難以辨識是不是同一對男女，或是不同的人，且拍攝的沙灘是不是都在台南安平的海灘，尚難以釐清，但當事男女涉嫌公然猥褻罪，偷拍者涉嫌妨害秘密、妨害風化罪，轉傳相關影片者涉嫌妨害風化罪，這部分警方將進一步調查釐清，並蒐集網路上相關資料，送請偵查。

▲有網友PO出坊間帳篷照片，戲稱搶購中。

據了解，公然猥褻罪規定在刑法第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金」。妨害風化罪為意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金。散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。妨害秘密罪，刑法第315條之1規定：「有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」。

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