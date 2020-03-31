漁光島77秒「帳篷四腳獸」影片瘋傳　網笑虧：帳篷將熱賣！

▲一對男女在安平漁光島上演活春宮，引發網路熱議。

圖文／鏡週刊

網路近日瘋傳一段77秒影片，內容是一對男女在海邊搭帳棚，上演活春宮的畫面，地點則是台南知名景點安平漁光島，這對男女大膽的行徑也引起警方注意。經勘驗畫面後，警方表示，男主主角使用的帳篷四面皆有拉簾，進行性行為時也都有遮蔽，不過疑似是一面忘記拉而遭人偷拍。影片曝光後，這對男女所使用的帳篷也造成網友熱議，還紛紛表示：「即將熱銷！」

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根據流出的春宮影片來看，時間應該是3月28日，適逢漁光島舉行「大台南盃帆船錦標賽」 ，男女主角一時忘情，在現場上演活春宮，卻因帳篷內的一面拉簾沒拉上，被網友在車內偷拍，還放上網路訕笑。

影片曝光後，這對男女所使用的帳篷也被熱烈討論，還有人在臉書社團PO文，表示已經找到該帳篷，只賣一千多元，配件齊全，但「沒附贈小弟弟」；還有人表示要揪團購，甚至虧「要熱銷了」「老司機專用帳篷」，笑翻一票網友。

▲男女使用的帳篷在網路上討論度暴增。（翻攝臉書）

對於海灘上演活春宮，轄區高雄港務警察總隊安平港中隊表示，情侶雖在帳篷內「做愛做的事」，但因拉簾有拉起，並未意圖供人觀覽，也沒有不聽勸阻，研判未觸犯公然猥褻罪或違反《社會秩序維護法》，目前已調閱沙灘監視器，盼找到這對男女到案說明。警方同時也呼籲民眾勿再轉傳影片，恐有妨害風化之嫌。



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