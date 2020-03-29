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林佳龍怒了！觀光局主管兒「機場喝咖啡」害染疫　下令調查：有特權不寬貸

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▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，30多歲北部男性的案269，在觀光局桃園機場旅服中心工作，因曾接待過從菲律賓返國的觀光局內勤主管之子案277而確診。對此，交通部長林佳龍晚間發文表示，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。他強調，已要求交通部介入調查。

林佳龍指出，大家很關心交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。不過，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。

請繼續往下閱讀...

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲林佳龍日前視察桃園機場防疫作業。（圖／桃園機場提供）

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

防疫當前，林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

另鑑於紓困案正緊鑼密鼓展開，林佳龍說，已經提醒升高防疫工作，交通部所屬機關也將做有效、可行的分工，確保觀光產業紓困的救急措施不會因此受影響。

▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲觀光局證實，28日公布的本土病例，其中一例為在桃園機場旅服中心工作的員工。（圖／記者黃國霖攝）

觀光局副局長張錫聰表示，案277的爸爸是觀光局內勤主管，該主管20日去桃園機場接送小孩，但由於孩子要居家檢疫14天，因此他跟兒子的接觸僅有在機場接送的時候，隨後將兒子送至住處後，兩人並沒有同住，其他時間都沒有做密切接觸。

張錫聰說，據現場同仁轉述，案269是在入境大廳接觸到案277，在等爸爸來接他的時候，有一起喝咖啡、寒暄聊天，目前觀光局局本部也只有該名內勤主管居家隔離，其他同仁沒有。

至於該主管在辦公室的接觸史為何？張錫聰表示，該名主管3/20去接兒子，3/23~3/27有進觀光局辦公室上班，3/28開始居家隔離，他上班期間全程都有戴口罩，因為是內勤主管，也比較少到外頭開會。平時該主管是否會接觸到局長？他表示，因為局長最近行程很忙，經常都在立法院，也出去外頭開會，大概連碰面機會都沒有。

張錫聰表示，該同仁在拿到居家隔離單後就有立即通知觀光局，昨天也有跟他聯繫過，他目前沒有任何症狀，只是不能出門，兒子確診難免會煩惱，但就是要面對治療，並做好自己的健康管理、配合疫調單位。

不過，由於局本部裡已有出現有人居家隔離的狀況，觀光局表示，在疫情開始時，就有要求辦公室、各地旅服中心、國家風景區等地要注意消毒，一開始是定期消毒，必要時候就強化消毒；居家辦公或分區辦公等，上周也已經準備好，有必要就會隨時啟動。

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