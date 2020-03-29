一張表看遊覽車紓困補助拿多少　一車可領7萬5、駕駛培訓津貼可拿11萬3

▲遊覽車受到疫情衝擊觀光旅遊，生計大受影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，除首當其衝的觀光旅遊行業外，提供觀光旅遊旅運服務的遊覽車客運業也受相當的衝擊。現階段交通部及公路總局已針對遊覽車業辦理補貼汽車燃料使用費、牌照稅、從業人員培訓補貼津貼等多項措施；共計對每一遊覽車車輛約可補貼到7萬5千元，駕駛人與從業人員則可補貼至約11萬3千元。

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▲遊覽車紓困方案補貼內容。（圖／公路總局提供）

公路總局說明，現階段對遊覽車業係透過系列性的紓困措施，減輕業者營運負擔，協助業者在此期間鞏固體質，並做好未來提升的準備，各項補貼措施包括：

1.補貼汽車燃料使用費，前自108年冬季(108年10月)起已提先對遊覽車免徵汽車燃料使用費至109年9月(秋季)，依排氣量最高免繳41,580元汽燃費， 109年冬季續再補貼50%減繳約5,198元，總共每車補貼約46,778元。

2.補貼109年度牌照稅50%，依排氣量不同每輛車最高補貼16,200元。

3.提供駕駛人及從業人員培訓津貼，每人每月最高上課120小時，可領取培訓費最高18,960元，最長6個月，合計每人最多可領取113,760元。

4.協調融資公司給予車輛融資貸款應繳交本息展延3-6個月、每期應繳金額降為30%至50%、展延加計利息最高以不超過2%為原則，並補助遊覽車業者展延利息，每輛約可補貼5,000至8,000元不等。

5.補助每輛車防疫用品購置經費3,200元。

▲遊覽車於春節過後受疫情影響出車營運確實呈現下滑趨勢。（圖／記者陳以昇攝）

公路總局進一步說明，遊覽車於春節過後受疫情影響出車營運確實呈現下滑趨勢，該局透過遊覽車動態資訊系統瞭解掌握每日出車營運動態資料訊息，對於部分出車率較低業者，轄管監理機關將持續關心注意，交通部及公路總局也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情的衝擊及影響。