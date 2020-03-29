義大利78歲聲樂家染新冠肺炎死亡！參加妻子喪禮感染...確診僅一週時間

▲Luigi Roni表演片段，影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

義大利78歲知名男低音路易吉（Luigi Roni）於本（3）月26日病逝，他因為在3月初參加了妻子的葬禮而感染新冠肺炎，且確診僅一個禮拜的時間就不敵病魔過世。此外，西班牙男高音多明哥（Placido Domingo）也在22日發文表示自己已確診新冠肺炎。

▲義大利男低音Luigi Roni感染新冠肺炎去世。（圖／翻攝自Operamusica官網）



綜合外媒報導，路易吉在3月初參加妻子喪禮被感染後，在家經過了10天的療養才被確診，並轉送往到醫院，在醫院時從輕症轉成重症，僅一週的時間就過世了。路易吉於1942年生於義大利托斯卡尼，生前著名角色有《唐·卡洛》裡的審判長、《阿依達》裡的Ramfis和《假面舞會》裡的Samuel。

▲三大男高音、西班牙多明哥確診。（圖／翻攝多明哥臉書）



此外，世界三大男高音之一、西班牙79歲聲樂家多明哥（Placido Domingo）在本月22日也透過臉書宣布，自己的新冠肺炎檢測結果成現陽性，目前和家人都在隔離中。多明哥說，因日前出現發燒、咳嗽等症狀，決定進行新冠病毒檢測，結果出爐，不幸確診感染。

「我認為，我有責任宣布我確診感染新冠肺炎」多明哥發文表示，自己和家人已經進行必要的居家隔離措施，目前他們一家人都身體健康，但他有出現發燒和咳嗽的症狀，因此決定進行檢驗，沒想到結果顯示為陽性。他呼籲粉絲，防疫當前要勤洗手，與人之間保持至少6英尺遠，盡可能待在家裡，阻止病毒傳播。