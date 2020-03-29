新加坡首例！男不甩居家隔離再出境「護照被撤銷」　政府認定蓄意將調查

▲根據統計，新加坡境內總計802人染疫，3人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名53歲男子本月違反「居家通知」（SHN）禁令，無視勸阻，在從海外返回新加坡的同一天，執意出境前往印尼，遭移民與關卡局（ICA）撤銷護照。當地媒體指出，該名男性是新加坡政府對該國人民採取撤銷護照行動的第一起案例。

綜合海峽時報、聯合早報等外媒報導，現年53歲的Goh Illya Victor本月3日自新加坡前往印尼巴淡島（Batam），接著19日自丹娜美拉碼頭（Tanah Merah Ferry Terminal）入境新加坡時，就接獲居家通知。新加坡政府規定，任何自其他國家入境新加坡的人，都會接到居家通知，且收到居家通知的人，必須接受14天居家隔離，不得外出，否則最高可能面臨1萬美元罰款或6個月監禁，或兩者兼施。

只不過，該名男性19日接獲居家通知之後，並未遵守相關規定，甚至無視移民與關卡局工作人員的警告，執意在同一天前往印尼。到了24日，男子再度返回新加坡時，接到第2則居家通知，被要求3月24日至4月7日期間必須待在家中。

移民與關卡局表示，男子起初未遵守相關規定的行為相當不負責，「有鑑於此一蓄意行為，移民與關卡局已經註銷他的護照，並將此案移交衛生部調查。」

報導指出，男子雖然被撤銷護照，但仍是新加坡的公民。移民與關卡局強調，對於違反居家通知的人，當局將會採取嚴厲執法行動。

新加坡本月針對出入境祭出嚴格限制，根據16日深夜11時59分起，所有來自東盟國家的旅客都必須遵守「待在家中」的規定；到了20日，此一政策擴大至所有國家，所有自海外歸國的新加坡公民、永久居民、持工作准證者及短期訪客都必須遵守相關規定。