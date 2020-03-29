研究：「無症狀感染者」傳染率與一般確診者幾乎無差異

▲新冠肺炎疫情趨緩，但民眾出門仍戴上口罩。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

寧波市疾病預防控制中心的專家近日發表論文指出，新冠病毒的「無症狀感染者」傳染率，與確診病例的差距不大，且各類密切接觸人群的傳染率中，以朋友、進香客，以及家庭成員為最高。

寧波市疾病預防控制中心的專家陳奕等人日前發表「寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析」論文，對無症狀感染者的傳染性進行了研究分析，獲刊登於「中華流行病學雜誌」2020年第41卷。

陳奕與團隊成員研究、調查並收集了1月21日至3月6日寧波市報告的所有新冠病毒肺炎確診病例和無症狀感染者的流行病學調查報告信息，並確認和追蹤了所有感染者的2147名密切接觸者。

研究發現，2147名密切接觸者中共有110名發展為確診病例，另有22例無症狀感染者，密切接觸者總的感染率為6.15%（132/2147），其中確診病例的密切接觸者感染率為6.30%（126/2001），無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%（6/ 146），感染率差異無統計學意義。

研究顯示，新型冠狀病毒肺炎傳染性較強，家人、親戚、朋友的續發率較高，是感染的高危人群。不同接觸方式中，與病例共同居住、共同生活感染率最高，提示長時間無防護密切接觸是新型冠狀病毒肺炎感染的高危因素。

研究發現，密切接觸者中，以朋友、香客感染率最高（22.31%），其次是家庭成員（18.01%）。醫務人員密切接觸者未發生感染。除去「超級傳播者」事件相關發病數據後，朋友的感染率降至為15.69%，低於家人的感染率（17.54%），感染率居第二位。

由於密切接觸者疾病擴散傳播風險較大，論文建議要加強加快對密切接觸者的排查力度和速度，對密切接觸者盡快實施嚴格的隔離醫學觀察措施，在條件允許的情況下，盡量實施集中隔離醫學觀察，避免家庭內的傳播。

另外，研究也發現，室外環境中無防護的面對面短暫交談，也能引起疾病傳播，提示該病傳染性較強。作者更建議，要開展有針對性的健康指引，引導公眾做好個人防護。