開5槍阻酒駕誤擊斃後座女乘客！八德警涉過失致死移送　桃檢訊後無保請回

▲吳男拒檢衝撞警車，員警連開5槍制止，卻誤傷後座楊女。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

27日深夜，桃園市51歲吳姓男子因酒駕拒檢，2度倒車衝撞警車，八德派出所曾姓員警拔槍朝車輛後車廂射擊，結果誤擊車內36歲楊姓女乘客，導致她身中3槍身亡。檢方昨日晚間依過失致死罪嫌將曾員列為被告，訊後無保請回；而酒駕吳男則因涉及公共危險、妨害公務罪嫌，諭知2萬元交保。

檢警調查，吳姓男子27日晚間與友人聚餐後，駕車搭載3名友人返家，途中行經八德區介壽路2段490巷附近時，因違規停車遭警方欄檢，吳男擔憂酒駕被查獲，不但拒檢還加速離去，一路開到建國路巷內，並2度倒車衝撞警車。

曾員見狀立刻拔槍，對著轎車連開5槍，但輪胎並未擊破，反而有3槍擊中後座楊女身上，吳男繼續開車逃逸，直至介壽路、廣福路口被警網包圍才停車，酒測值達0.49毫克；並將後座楊女緊急送醫，因左肩及左腿各中3槍，經搶救多時仍回天乏術。

事後，家屬對於警方僅因疑似酒駕就開槍表示無法理解，八德警方則承諾協助家屬處理善後，並將全案移送檢方偵辦，桃警督察室也參與調查了解同仁用槍時機是否得當。

▲楊女身中3槍送醫前意識已不清。（圖／翻攝畫面）

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