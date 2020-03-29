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快訊／八德警開5槍阻酒駕！後座女中3槍身亡　列過失致死被告

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▲▼ 警察擊斃女乘客 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察擊斃女乘客 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者董美琪／綜合報導

桃園市51歲吳姓男子27日深夜酒駕拒捕，2度倒車猛撞巡邏車，八德警分局八德派出所曾姓員警見狀，朝該車開5槍，造成車內後座36歲楊姓女乘客死亡。檢方28日晚間依過失致死罪嫌將曾員列為被告，訊後晚間無保請回；拒捕的吳男涉公共危險、妨害公務罪嫌，複訊後2萬元交保。

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，因吳男拒絕攔檢衝撞警車，員警連開5槍制止時誤傷車上楊姓女子致死。（圖／翻攝自臉書記憶八德）

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，因吳男拒絕攔檢衝撞警車，員警連開5槍制止時誤傷車上楊姓女子致死。（圖／翻攝自臉書記憶八德）

八德警方指出，48歲的吳姓男子27日晚間與友人聚餐後，搭載包括楊姓女子在內共3名友人回家，行經八德區介壽路二段時遇到八德派出所員警攔查，吳男擔心酒駕被查獲，不但拒絕受檢且加速開車逃逸，在建國路段撞上停在巷底轎車。

巡邏員警趕抵後，吳男2次倒車衝撞警車，曾姓員警下車喝令停車受檢，吳男非但不理會還衝撞員警逃逸，曾員朝吳男座車左後輪處連開5槍，5槍中有3槍擊中楊女，輪胎就未遭擊破，吳姓駕駛仍趁機逃逸。

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子酒駕案，吳嫌座車被塑膠袋覆蓋住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子酒駕案，吳嫌座車被塑膠袋覆蓋住。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方在4公里以外的介壽路、廣福路口將吳男等人逮捕到案，但後座楊姓女子卻中彈受傷，緊急送醫急救後於28日清晨7時許宣告不治。

事後，家屬對於警方僅因疑似酒駕就開槍表示無法理解，八德警方則承諾協助家屬處理善後，並將全案移送檢方偵辦，桃警督察室也參與調查了解同仁用槍時機是否得當。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子酒駕案，吳嫌座車左後燈被子彈擊破。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子酒駕案，吳嫌座車曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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