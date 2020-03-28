網咖外埋伏1小時　無業男「借錢」捅死店員！手機、錢包都沒拿走

▲蘇男借錢不成，持刀殺害網咖店員。（圖／記者沈繼昌攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市平鎮區28日發生殺人案，35歲的蘇姓男子因借錢不成，持刀捅死年僅19歲的網咖店員，行兇的蘇男隨後回到網咖，換好衣服，再到警局自首。不過，蘇男犯案前，曾在網咖等該名網咖店員一個多小時，且行兇後沒有搶走手機、錢包等財物，與「借錢不成殺人」的動機似乎有出入。詳細犯案原因為何，仍待警方進一步調查。

這起事件發生在28日凌晨，35歲的蘇姓男子因為缺錢花用，在路上將19歲的劉姓網咖店員攔下，想要借錢來用。沒想到，借錢不成，蘇男竟拿出預藏的水果刀，朝劉男的左胸刺去，導致劉男心臟破裂，當場噴血倒地，送醫前就已不治。

事件發生後，蘇男還回到劉男上班的網咖，將行兇時身上的衣服換下，穿上乾淨的衣服，接著再到警局自首。自首時，蘇男還洋洋得意地向警方說，「我是熟客哦」，讓死者的姊姊難以忍受。

▼兇嫌刺死店員，還回到網咖換了衣服，再到警局自首。（圖／翻攝《東森新聞》）



檢警原先認為，蘇男是持刀隨機搶劫，調閱監視器後才發現，在劉男走過兇殺地點前，其實已有民眾路過，還有落單女子走過那條路，但蘇男都沒有跳出來行搶，等到劉男經過，才拿著刀出來。

此外，蘇嫌供稱「借不到錢」，才會與劉男扭打在一起，進而痛下殺手，但蘇嫌犯案後，沒有搶走劉男的手機、錢包等財物，令人感到相當奇怪。不過，詳細案發原因為何，仍待檢警進一步調查。

▲死者姊姊等不到人，騎車外出尋找，卻發現弟弟倒臥血泊中。（圖／翻攝《東森新聞》）



同在網咖上班的姊姊說，弟弟平時上班準時，當天突然沒有出現，讓她感到相當擔心，因此騎車外出尋找，沒想到發現弟弟躺在路邊，倒臥血泊中，讓她相當崩潰。

死者的姊姊崩潰說明，弟弟平時很獨立、孝順，從來沒跟家裡拿過錢，也不會讓家人擔心，喜歡各種外文，還自學日文、考到證照，最近還打算學俄文、英文，今年還要當兵，回來後想去做日文翻譯，人生才剛要開始，沒想到被蘇男一刀給毀了。

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▼兇嫌在路上等死者經過，才跳出來「借錢」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

