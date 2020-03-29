越南最大醫院封院！疑爆院內感染16人中招　擴大檢測數千人

▲越南副總理武德丹（Vu Duc Dam）已指示，河內市要調動一切可能方法來控制疫情。圖為河內白梅醫院（Bach Mai）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

越南河內白梅醫院（Bach Mai）是該國治療新冠肺炎（COVID-19）患者的主要醫院之一，但政府證實，截至29日上午，該院已出現16起確診病例，患者、護士等醫院工作人員全中招，白梅醫院現已正式封院。越南官員要求，醫院員工與近期造訪過醫院的數千人都要接受病毒檢測。

綜合彭博、南華早報報導，白梅醫院在出現3名確診病患之後，越南官員25日便宣布，要針對院內4000名員工及1000名患者進行新冠病毒檢測，但此後確診人數仍不斷增加。衛生部透露，至少有16起確診個案與該院有關，包括2名照顧病患的護士及7名食品工人。

當局要求，在3月12日之後曾經前往白梅醫院的人都要與當地有關部門聯繫，並在家自我隔離14天。另據越南國家媒體29日報導，越南副總理武德丹（Vu Duc Dam）已指示，河內市要調動一切可能方法來控制疫情。只不過，根據Dan Tri新聞網站向河內疾病管控中心取得的資訊，在過去10日曾經到過白梅醫院的人數，高達1.4萬人。

根據統計，越南境內確診病例數為179人，並未傳出死亡案例，且近期染疫者多與來自歐洲等其他國家的人有關。越南政府為了防堵疫情持續升溫，大多數國際航班喊卡，限制國內旅行，且針對外籍人士與自海外入境的越南公民採取隔離檢疫措施，已知多達7萬5085人正在隔離或接受監測當中。