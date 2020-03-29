國際疫情何時結束　陸專家張文宏：目前很難預測

▲義大利受新冠肺炎重創。（圖／路透社）



記者曾俊豪／綜合報導

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日指出，目前全球新冠肺炎疫情，除了中國對疫情控制得比較好以外，世界各地整體疫情還沒有得到有效控制，歐洲已成為世界疫情爆發的中心，美國也進入疫情不斷上升的過程。他認為，目前很難預測國際疫情到底什麼時候會結束。

由醫道、華山感染、醫界、騰訊醫典等機構聯合舉辦的第二屆新冠肺炎多學科論壇29日下午召開，包含李蘭娟、張文宏、葛均波等中國醫學專家圍繞全球各國抗疫策略、重症新冠肺炎診治進展、中國經驗對全球抗疫啓示、COVID-19疫苗前景展望等話題展開探討。

對於全球疫情何時結束，張文宏表示，從世界各國來看，目前只有中國對疫情控制較好，其餘各國整體疫情還沒有得到有效控制，像是歐洲，如今成為世界疫情爆發的中心，美國則進入疫情不斷上升的過程。因此，很難預測國際疫情何時結束。

隨著疫情緩解，中國已經進入復工復產階段，不過，也有人擔心會讓疫情再次擴散。張文宏則回應，中國是國際上復工復產安全性最高的地區之一，「在這種情況下如果不復工復產，我們應該什麼時候才開始工作呢？」

張文宏強調，新冠肺炎在未來仍有較大不確定性，抗疫勝利的關鍵在於人民，而對於疫情防控，中國其實沒有放鬆警惕，只是將防控的重點轉向境外輸入。

▲復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自看看新聞）