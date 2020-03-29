英醫療部門預測「死亡人數低於2萬就是萬幸」　強生急呼籲：通通待在家！

▲英國國民保健署全國醫療主任鮑維斯表示，英國死亡人數要是在兩萬以下就是萬幸。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日前英國首相強生確診新冠肺炎，震驚全球，不少國家領袖更是加強自我衛生保健措施，就是避免受到感染，影響抗疫進度。截至29日上午，英國確診人數達到17312人、死亡1021人，感染仍持續擴散未受到控制，對此英國國民保健署全國醫療主任鮑維斯（Stephen Powis）在接受訪問時表示，若英國的死亡病例人數可以控制在2萬人以下，「就已經是做得很好了！」

根據英國《衛報》報導，英國王儲查爾斯、首相強生陸續確診後，接著傳出衛生大臣漢考克同樣也確診，一個國家元首、王室、內閣皆出現確診的情況，英國大約是第一個。英國確診人數攀升快速，當地媒體研究發現，每到3～4天就會翻倍成長，令人擔憂的是實際上感染人數可能還超越這樣的數字。

國民保健署全國醫療主任鮑維斯接受訪問時，針對新冠肺炎在國內疫情做出回應，提到「英國最後如果少於2萬人死亡，那可以說是做得很好了。」但也特別提到，千萬不要因為這樣就覺得是疫情受到控制，而沾沾自喜。

首相強生日前得知確診後，對全國人民發表聲明，提到千萬不要輕忽新冠肺炎，盡可能待在家中，因為狀況轉好前，英國將會迎來一波巨大的疫情衝擊，要求民眾做好防疫準備。

▲強生確診震驚國際。