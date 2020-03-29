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引水人防疫物資「比照空服員」　航港局將研訂強化防疫完整SOP

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▲▼引水人辛酸。（圖／地方中心翻攝）

▲引水人防疫物資將比照空服員，航港局會協助爭取。（圖／地方中心翻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，國內引水人協會指出，引水人都是自行防疫沒有標準，也無法像空服員一樣獲得防疫物資保障，一直無法取得護目鏡跟防護衣。對此，航港局回應，交通部已同意協助爭取協助取隔離衣，並會研訂防疫規範，確保引水人作業安全。

中華民國引水人協會理事長方信雄及台中港引水人辦事處主任傅懷瀛於3月29日分別向媒體表示，引水人都是自行防疫沒有標準，無法如空服員般獲得防疫物資保障，雖由航港局爭取取得口罩，但護目鏡及防護衣一直無法取得。

請繼續往下閱讀...

航港局表示，交通部已同意將提供協助爭取讓引水人比照空服員防疫配備取得隔離衣，目前也已提供護目鏡及手套生產廠商資訊給中華民國引水人協會統一訂購相關物資，並將儘速邀集疾病管制署、港務公司及各引水人辦事處研訂強化防疫措施及標準作業程序，供引水人依循，確保引水人作業安全。

▲▼台中港區 。（圖／台中市政府提供）

▲航港局已訂購250件隔離衣供港口國管制人員使用，預計4月中旬到貨，屆時將先提供一部分給各港引水人防護使用。（圖／台中市政府提供）

航港局進一步指出，引水人所需物資包括防護衣、護目鏡及手套已於3月13日向交通部提報，日前接獲交通部回應表示，防護衣為專供醫療人員防疫使用之物資，為管制物品，請評估比照空服員配備改用隔離衣，交通部可協助爭取。航港局近日將洽各港引水人辦公室統計各港引水人需求，報請交通部協助爭取。

另外，航港局先前也已訂購250件隔離衣供港口國管制人員使用，預計4月中旬到貨，屆時將先提供一部分給各港引水人防護使用。至於護目鏡及手套部分，因市面均可購得，航港局已至食藥署網站取得公開揭露廠商資訊，並提供給中華民國引水人協會，該協會將統一採購，提供各港引水人使用。

▲▼台中港區 。（圖／台中市政府提供）

▲航港局近期將邀集疾病管制署、港務公司及各引水人辦事處研議強化防疫措施及標準作業程序 。（圖／台中市政府提供）

為強化船舶引領作業之防疫措施，航港局指出，已於2月7日即協調各航務中心、各引水人辦事處及疾管署建立連繫管道，提供通報及因應防疫所需措施，以兼顧港口正常運作及防疫作業。現行各港均有建立引水人及各航務中心之通訊群組，航港局也將持續追蹤防疫情形。

考量疫情可能持續升溫，為提升防疫作為，航港局近期將邀集疾病管制署、港務公司及各引水人辦事處研議強化防疫措施及標準作業程序，建立一致性規範，以供引水人依循，確保引水人作業安全。

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