14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」全身遭紅螞蟻吞噬…

▲泰國14歲小媽媽為跟朋友狂歡，吊死1歲兒。（圖／翻攝自Snook／kaojorleuk）

記者陳亭伃／綜合報導

作為一名年輕媽媽，確實仍需要一些歷練。泰國汶干府日前發生一起14歲小媽媽為了要跟朋友出去玩，竟逃到朋友家寄宿，接著將1歲大的兒子吊死後，丟棄在後院。直到朋友聞到惡臭後報警，才挖出一個已經被螞蟻覆蓋的嬰孩屍體。小媽媽的家人到場時，憤怒表示，女兒時常丟孩子在家多天，只為跟朋友出去玩樂。

根據英國《每日郵報》、泰媒《Snook》報導，14歲就成為媽媽的烏德薩妮（Arisa Udsanee）上周和繼父、母親爆發口角，家人認為她時常與朋友外出，並沒有盡到母親的責任照顧1歲的小男嬰。烏德薩妮則認為家人過度管束，繼父甚至動手打了她耳光，烏德薩妮一氣之下帶著兒子逃到朋友家。

烏德薩妮告訴朋友因為跟家人吵架，跟兒子需要一個落腳的地方，但過了不久就有一個騎機車的朋友來接烏德薩妮。烏德薩妮告訴友人，小男嬰她會一起帶出門。過了兩日，友人不斷聞到後院傳出奇怪的惡臭，於是前往察看，在借給烏德薩妮住的後院木屋旁發現了一個嬰屍，甚至被塞在嬰兒車下，身上已經爬滿紅螞蟻，驚嚇的立刻報警。

▲該名兇殘的母親，在命案現場模擬。

警方到場時，通知烏德薩妮與家人，烏德薩妮含淚表示，因為家人不斷要求她在家照顧小孩，詢問未來跟小孩的生活，覺得壓力很大，「我在逃出家裡之後，哭了2小時，不知道該怎麼辦，最後決定結束這孩子我才能有自己的生活。」烏德薩妮事後也坦承確實勒斃兒子之後出門。

烏德薩妮的母親聽聞後相當震驚，難過表示，女兒時常與朋友出去多日不回家，甚至騎著父親的機車出遊，導致父親無法外出工作，卻未料竟然因為自己貪玩，殺掉自己的孩子，「烏德薩妮的行為已經給家裡帶來大麻煩」。

烏德薩妮向法官表示，在吊著兒子時，親眼看他扭動一陣之後死去，之後就把孩子丟在家裡外出。警察長Chanchai Poolonkaew，烏德薩妮罪刑嚴重，恐怕將面臨15～20年有期徒刑。