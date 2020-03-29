聲援博恩…「強暴故事是真的」　呱吉：我小學四年級被大十幾歲的傢伙強暴

▲呱吉自爆遭強暴的過往。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）



記者蔡文鈴／台北報導

脫口秀主持人博恩近日在脫口秀中表演時，敘述過去曾被強暴的故事，長大後透過健身避免自己受到傷害，由於話題觸及敏感的性別議題受到討論。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑28日在臉書也自暴，小學四年級時在長庚醫院被一名大十多歲的傢伙強暴，他以此為例希望這個世界還是有足夠的溫柔，去理解不一樣的彼此。

呱吉表示，在大學以前不知道該怎麼敘述這段故事，至今也沒有公開講過內心真正的想法，但理由並非自己無法面對，而是憂心身邊的親友是否能夠招架。而他認為，故事並不黑暗，感受也不太悲傷，但覺得大家無法真的理解那個複雜的感覺，「所以我說起這故事，都講得很輕鬆，像是一個笑話。」

呱吉也說，自己跟老婆在2月28日現場聽博恩這個段子時，他與妻子最大的爭論就是這段是否該放進表演裡，「因為我們當下都感受到這個故事是真的，我們只是不知道這算不算是觀眾期待看到的幽默。」

呱吉認為，博恩因為講了這個性侵的段子而被攻擊，認為他忽視性侵對男性造成的傷害。但其實，這個世界有很多似是而非的言論，有很多好像不是那麼完美的，「我們怎麼判斷什麼是劣質的笑話？我們要看段子本身的脈絡與出發點。」

呱吉強調，表演內容充滿戲謔，但健身的段落卻是誠懇的告白，「誠懇到使我跟老婆不得不討論，這還算是一個笑話嗎？我希望這個世界還是有足夠的溫柔，去理解不一樣的彼此。」

針對網路上的輿論攻擊，博恩也在粉專中聲明，「過去是可以放下的」，而不是「請男性停止」，但對當事人心裡比較重要的訊息卻是外界較少討論的，所以開了這個玩笑，證明這是做得到的，雖然不是每個人都走出來了，「但這就是我的故事。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。



▲呱吉臉書發文聲援博恩，自爆曾被強暴過。（圖／呱吉臉書）