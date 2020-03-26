呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

▲台北市議會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

花蓮縣議會日前決定休會防疫新冠肺炎，成為全台議會首例。不少地方政府也分分思考是否跟進，台北市議員「呱吉」邱威傑26日在臉書表達看法，「我不贊成台北市議會延期」，也希望能趁此檢討開會的陋習。

呱吉表示，因為疫情因素，各地市議會紛紛開始討論或確定延期開會的時程。在非常時期避免群聚，的確有合理的出發點。「但台北市議會開會算得上是群聚嗎？」會議廳之氣派宏偉，63個市議員和局處官員要隔個兩三公尺距離綽綽有餘。更何況很多議員只簽到不開會的習性，開會變成群聚的機率實在太低。

呱吉認為，如果真的覺得群聚不好，那是否可以省略一些不必要的過程，不要派發過多的紙本文件（審預算時，預算書可以堆得比人還高，每一本還重複印刷多次），把內容數位化，直接線上會議也未嘗不可，議員連署提案？有沒有數位簽章的做法？

呱吉說，只要你還相信民主制度，就不能放棄監督的過程與責任，「而立法院也沒有在休息的，為什麼地方議會可以很理直氣壯地覺得不開會沒關係呢？」

呱吉諷刺，才不相信有人真的這樣想，「雖然我們真的很想開會，但為了防疫，大家委屈一下先不開了吧」，下週北市議會將進行表決是否延後開議，呱吉強調，「我尊重當日的任何決定，但我支持照常開會。」

是否跟進花蓮縣議會做法，台北市議會秘書長洪樹林日前表示，原訂4月15日召開大會，下週二（31日）召開程序委員會，將和議員討論議程草案，若需要決定是否因應疫情延後開議，要取得大會、黨團同意。

▲邱威傑。（圖／記者周宸亘攝）