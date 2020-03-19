　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

境外移入病例激增！為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員邱威傑（呱吉）。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布新增8起新冠肺炎確診個案，使台灣確診病例累計來到108例，其中78例是境外移入，30例是本土病例。境外移入病例連環爆，也引發為何不早點封關的批評聲浪，台北市議員邱威傑（呱吉）揭露最大難處。

呱吉19日在臉書表示，防疫是一場戰役，目的是打贏一場叫做「國家長久興盛」的戰爭，在努力對抗疾病的同時，商業活動像是國家賴以生存的空氣，大的如晶圓、航空、觀光，小的像住家旁邊的咖啡廳或肉燥飯，這些商業活動支持著國家生命的存續，當對抗這個傳染病的時候，就像是掐著自己的脖子，期待傳染病能在停止呼吸前結束。

呱吉提到，剛剛去台北市政府做聯合徵信的申請，因為要為個人的YouTube頻道「上班不要看」的紓困貸款做準備，任何企業因疫情遭受業績下滑的困境，都可以向政府申請補助或紓困貸款，以台北市的情況來說，120萬以下的貸款可免商業計畫、快速核貸，如果是藝文產業從業人員的話，可參考文化部公告去申請損失補助。

呱吉指出，大型飯店開始打三折優惠，飯店業者會活得很辛苦，但可能還是挺得過去，但小型的青旅或專門靠展演活動維生的公司，三個月週轉金耗盡後可能就得考慮放棄急救、關門大吉，也許你的生活裡還看不到這些細節，但大家都在緩慢的窒息中。

對於有很多人質問「為什麼不早一點封關？」、「為什麼不早一點執行某些防疫的霹靂手段？」呱吉指出，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，像是閉氣潛入黑暗的水底，人類水下憋氣的世界紀錄是22分鐘，而台灣或世界上任何國家可以憋多久？不論有多久，都不會是永久。

呱吉認為，防疫除了封鎖所有感染手段外，更困難的是決定那個潛入水底的時機，太晚，大家就一起看著世界燃燒殆盡，太早，就提前窒息在水底，「很多社會上的恐慌是來自於不信任，所以我們瞎子摸象似的認為應該大量採購、囤積商品、或者質疑政府手段太慢」。

作為一個民代，呱吉說，信任政府不是他的工作，而是相反，但在這個艱難的時刻，「蔡英文總統下午談話說得很好，不要互相指責。我們政府過去做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

呱吉提到，和一個藝文界的朋友聊天，對方說「我的團隊去年賺了一點錢，所以我暫時不想去申請紓困，讓給那些更有需要的人好了。」他認為這個「OK你先領」的精神很值得敬佩，但也擔心對方太過樂觀。

呱吉告訴朋友「你不知道這波慘淡會持續多久，等到你真的現金不足時才去尋求解決之道就來不及了。我建議你還是研究一下辦法，及早準備。」

呱吉坦言，自己的YouTube頻道「上班不要看」二月辦了走鐘獎，燒了一大筆錢，三月的業配活動因疫情順延，收入為零，雖然暫時還撐得下去，但誰知道未來會如何？他不申請補助，但預先為融資貸款做準備，用不上就算了，政府也為各個受到衝擊的產業準備1000億，「這大概就是我們潛入水底時的氧氣筒」。

呱吉呼籲，在給予政府信任的同時，希望大家不要指責對政府行動提出合法性質疑的人，因為台灣是民主法治的國家，任何政府政策都必須合乎法律與程序，「也許有一天社會會崩壞到必須超越法律，那一天到來時，不論是總統還是市議員的身份都不重要了，我們先去學北斗神拳。但那一天還沒到，還早。」

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土
► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學　全校停課到下週五
► 10萬口罩助美防疫惹議　蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數

其他人也看了這些...

 北市5條掃墓公車21日起跑　民眾不戴口罩可拒載
禁止高中職以下師生出國違憲？　行政院回應了！
團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足　不要製造恐慌

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
即／全球第二起！德國狼狗「新冠病毒」檢測呈陽性　主人也確診
「出國是我的權益」台南公務員爽飛土耳其　黃偉哲傻了
土耳其疫情爆發！吳鳳收到妹妹「交代後事」　心碎發聲了
王力宏「武漢演唱會後發高燒」！回台北居家隔離2個月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

響應蔡英文3點呼籲　陳菊：讓世界看見台灣的團結

境外移入病例激增！為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

「出國是我的權益」台南公務員爽飛土耳其　黃偉哲傻了

蘇貞昌曝光公糧庫存「90萬噸」　衛生紙盡量買...產能全開會賣不完

破除確診迷思　副總統陳建仁親筆「畫重點」

快訊／國安基金何時護盤？財長蘇建榮6字玄機「來無影去無蹤」

游錫堃：新泠戰國際局勢　盼台灣與新加坡有更多合作

快訊／新冠肺炎衝擊股匯市　國安基金決定進場原因曝光

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

響應蔡英文3點呼籲　陳菊：讓世界看見台灣的團結

境外移入病例激增！為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

「出國是我的權益」台南公務員爽飛土耳其　黃偉哲傻了

蘇貞昌曝光公糧庫存「90萬噸」　衛生紙盡量買...產能全開會賣不完

破除確診迷思　副總統陳建仁親筆「畫重點」

快訊／國安基金何時護盤？財長蘇建榮6字玄機「來無影去無蹤」

游錫堃：新泠戰國際局勢　盼台灣與新加坡有更多合作

快訊／新冠肺炎衝擊股匯市　國安基金決定進場原因曝光

外國人禁止入台！　美根將與劉沛「才剛完婚就要分開」…忍不住沮喪淚崩

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

桃園勤億蛋品及蛋寶生技捐贈防疫物資　鄭文燦代表接受

疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

高雲翔為什麼被判無罪？　律師曝：女方「刪除的通訊紀錄」證明自願

欠錢還挑釁債主　高雄男爆嗆「你是想去哪？蛤！」…下秒遭忍者刀「刺穿心臟」慘死

「記下自己做得好的事」　女孩必學的5個提升自信小技巧

又見賣場巨嬰！真理褲妹「坐推車」繞街　網細看焦點傻了

姚以緹復合音樂人前男友！「爸爸」看面相點評：性能力好

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

公布旅遊染肺炎者姓名　立委喊NO說真因

楊秋興凌晨發文465字酸爆江啟臣 無知到可笑

台灣境管首日！林佳龍：一天就有1萬人返台

陳其邁辦公室主任遭指爆霸凌記者　本人回應了

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

北市首公開防疫旅館　酒店一晚7500元

LIVE／蔡英文發表「穩定民心」談話

幕後／WHO失能加速台美攜手　跳過世衛升級防疫夥伴關係　

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

更多熱門

相關新聞

痛批撿便宜出國爽「就是垃圾人」！醫認賠11萬取消飛美

痛批撿便宜出國爽「就是垃圾人」！醫認賠11萬取消飛美

中央流行疫情指揮中心昨（18）日公布新冠肺炎確診數達100例，今天再增8例確診！總計境外移入超越本土案例。19日牙醫師史書華在粉專PO文，指出自己早在政府宣佈醫護人員出國禁令前取消飛美國行程，自行吸收11萬，他認為防疫是大家的事，痛批還想撿便機票出國爽的民眾「就是垃圾人！」質疑「不出國玩會死嗎？忍耐一下會死嗎？」

境外移入78例「破7成」　旅外衝擊

境外移入78例「破7成」　旅外衝擊

台美攜手！10萬口罩換30萬防護衣原料

台美攜手！10萬口罩換30萬防護衣原料

苗栗零確診破功！首例負壓隔離病房治療中

苗栗零確診破功！首例負壓隔離病房治療中

呱吉爆氣嗆王浩宇　就是爛

呱吉爆氣嗆王浩宇　就是爛

關鍵字：

境外移入呱吉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

北部高中2學生染疫　1650人停課7天

新冠肺炎首例！北部確診高中生全校停課7天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面