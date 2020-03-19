境外移入病例激增！為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

▲台北市議員邱威傑（呱吉）。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布新增8起新冠肺炎確診個案，使台灣確診病例累計來到108例，其中78例是境外移入，30例是本土病例。境外移入病例連環爆，也引發為何不早點封關的批評聲浪，台北市議員邱威傑（呱吉）揭露最大難處。

呱吉19日在臉書表示，防疫是一場戰役，目的是打贏一場叫做「國家長久興盛」的戰爭，在努力對抗疾病的同時，商業活動像是國家賴以生存的空氣，大的如晶圓、航空、觀光，小的像住家旁邊的咖啡廳或肉燥飯，這些商業活動支持著國家生命的存續，當對抗這個傳染病的時候，就像是掐著自己的脖子，期待傳染病能在停止呼吸前結束。

呱吉提到，剛剛去台北市政府做聯合徵信的申請，因為要為個人的YouTube頻道「上班不要看」的紓困貸款做準備，任何企業因疫情遭受業績下滑的困境，都可以向政府申請補助或紓困貸款，以台北市的情況來說，120萬以下的貸款可免商業計畫、快速核貸，如果是藝文產業從業人員的話，可參考文化部公告去申請損失補助。

呱吉指出，大型飯店開始打三折優惠，飯店業者會活得很辛苦，但可能還是挺得過去，但小型的青旅或專門靠展演活動維生的公司，三個月週轉金耗盡後可能就得考慮放棄急救、關門大吉，也許你的生活裡還看不到這些細節，但大家都在緩慢的窒息中。

對於有很多人質問「為什麼不早一點封關？」、「為什麼不早一點執行某些防疫的霹靂手段？」呱吉指出，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，像是閉氣潛入黑暗的水底，人類水下憋氣的世界紀錄是22分鐘，而台灣或世界上任何國家可以憋多久？不論有多久，都不會是永久。

呱吉認為，防疫除了封鎖所有感染手段外，更困難的是決定那個潛入水底的時機，太晚，大家就一起看著世界燃燒殆盡，太早，就提前窒息在水底，「很多社會上的恐慌是來自於不信任，所以我們瞎子摸象似的認為應該大量採購、囤積商品、或者質疑政府手段太慢」。

作為一個民代，呱吉說，信任政府不是他的工作，而是相反，但在這個艱難的時刻，「蔡英文總統下午談話說得很好，不要互相指責。我們政府過去做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

呱吉提到，和一個藝文界的朋友聊天，對方說「我的團隊去年賺了一點錢，所以我暫時不想去申請紓困，讓給那些更有需要的人好了。」他認為這個「OK你先領」的精神很值得敬佩，但也擔心對方太過樂觀。

呱吉告訴朋友「你不知道這波慘淡會持續多久，等到你真的現金不足時才去尋求解決之道就來不及了。我建議你還是研究一下辦法，及早準備。」

呱吉坦言，自己的YouTube頻道「上班不要看」二月辦了走鐘獎，燒了一大筆錢，三月的業配活動因疫情順延，收入為零，雖然暫時還撐得下去，但誰知道未來會如何？他不申請補助，但預先為融資貸款做準備，用不上就算了，政府也為各個受到衝擊的產業準備1000億，「這大概就是我們潛入水底時的氧氣筒」。

呱吉呼籲，在給予政府信任的同時，希望大家不要指責對政府行動提出合法性質疑的人，因為台灣是民主法治的國家，任何政府政策都必須合乎法律與程序，「也許有一天社會會崩壞到必須超越法律，那一天到來時，不論是總統還是市議員的身份都不重要了，我們先去學北斗神拳。但那一天還沒到，還早。」

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