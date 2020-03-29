快訊／新冠肺炎直逼300人！今再新增14例境外移入、1例本土

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新冠肺炎再新增15例，其中14例境外移入，1例本土。境外移入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日；個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；出國目的以旅遊或工作為主。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心指出，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨（28）日公布之案277搭乘同班機（長榮BR-282）；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

另，今日新增個案中包括3起群聚事件。案289、293為一對夫婦，案293於3月7日至16日跟團至西班牙及葡萄牙旅遊，返國後開始居家檢疫；兩人分別於3月22日、23日發病，今日確診，收治於負壓隔離病房。由於案289無出國史，研判因近距離接觸案293且未有適當防護造成之本土個案；其餘同住家人檢驗中。

▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）

案288於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，該旅遊團中有1人於3月26日確診（案250）。案288於3月23日出現發燒、咳嗽等症狀，經衛生單位安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團截至目前共計2人確診。

案290及291為夫妻，於3月10日至14日期間赴印尼自由行，返國後持續在家進行自主健康管理，兩人皆於22日出現症狀，26日一同開車前往就醫採檢，於今日確診，收治於負壓隔離病房；相關接觸者均居家隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。