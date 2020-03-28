大群蝙蝠集體暴斃！他逛公園驚見「屍群」嚇傻　3大原因造成

▲以色列發生一大群蝙蝠突然集體暴斃的詭異現象。（圖／翻攝自Adi Moskovits臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球大爆發，有專家指出病毒可能源自於蝙蝠，讓大眾對於蝙蝠等野味格外敏感。以色列最近有民眾發現一個詭異場景，大群蝙蝠突然在空中暴斃墜落地面，嚇得他趕緊拍照上傳臉書詢問「有人知道發生什麼嗎」，照片立刻引發網友熱烈討論，還有人聲稱是聖經中的末日預言要成真了。

根據Breaking Israel News報導，以色列一名男子阿迪（Adi Moskowits）22日在臉書社團表示，他21日經過拉馬干（Ramat Gan）甘勒米公園（Gan Leumi park）時，發現公園內的草地上都是蝙蝠的屍體，死亡的蝙蝠看起來都相當年輕，外表也看不出有任何外傷，詭異的畫面讓他傻眼說，究竟發生什麼情況。

照片分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說，「感覺是寒冷殺了牠們」、「趕快報警吧，看起來好詭異」、「可能有人因為恐慌，噴灑了毒藥之類的」、「顯然是寒冷殺害了牠們」、「也許是有人因為恐慌和無知，下毒殺了牠們」，甚至有網友認為，這個畫面就是聖經中描述的末日場景。

報導指稱，以色列蝙蝠協會創辦人利夫希茨（Nora Lifshitz）表示，照片中許多蝙蝠相當年輕、沒有受傷跡象，這種現象非常的罕見，應該是這一周天氣太冷，蝙蝠受不了寒流才會集體暴斃死亡。除了寒冷之外，也有民眾懷疑是有人故意下毒，甚至有人認為是5G基地台的電波造成的。