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蔡英文主持春祭　規模減少至50人、陳建仁不出席

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蔡總統主持忠烈祠春祭　典禮莊嚴隆重

▲以往忠烈祠春祭，由總統蔡英文主持，副總統陳建仁也會出席。（資料照／軍聞社，下同）

記者陶本和／台北報導

由於受到新冠肺炎疫情影響，在指揮中心等專業單位建議下，29日將舉行的109年春祭，規模將從過往約200人減少至50人，而副總統陳建仁也不會出席。

總統蔡英文29日上午將到忠烈祠主持109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭。總統府發言人張惇涵表示，鑑於各項防疫準備必須落實到位的考量，今年三二九的春祭典禮，在指揮中心等專業單位建議下，忠烈祠主殿於進行典禮儀節時，必須將陪祭、與祭人員間隔適當距離，整體參與人員規模也由約200人減少至50人左右。

張惇涵指出，過去慣例由總統與副總統共同出席的春祭典禮，也在整體疫情風險控管的考慮下，副總統陳建仁將不會出席今年春祭。

張惇涵表示，對於相關活動的規劃因為疫情而有調整，總統府也特別感謝遺族及各界在溝通的過程中，都能體諒政府防疫優先的措施，儘管人員規模因為防疫考量而略有縮減，但對所有捍衛國家自由民主的先賢先烈的崇敬與追思並不會因此而減少。

蔡總統主持忠烈祠春祭　典禮莊嚴隆重

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