英在台辦事處發聲明大逆轉！　英國情侶還原真相「我真的很後悔」

▲英國情侶嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）



記者許力方／綜合報導

英國一對情侶在台進行居家檢疫卻透過家人投訴BBC，批評檢疫所像監獄，沒熱水、食物品質差，引發輿論撻伐，情侶27日公開道歉，隨後再透過英國在台辦事處發表個人聲明，逆轉表態「完全尊重台灣的檢疫方法」，還說報導內容不正確、想法遭到大肆渲染，因母親十分擔心自己的狀況，「從來沒有要她跟媒體聯絡」、「我真的很後悔」。

英國情侶道歉並透過在台辦事處發表聲明澄清，中央流行疫情指揮中心27日晚間仍表示，因情侶案有損台灣國際形象，且可能引起各界誤解，導致民眾不願配合隔離檢疫措施，對防疫工作執行有不利的影響，有違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」之虞。經審慎評估，決定不予2人防疫補償金。

▼英國在台辦事處為目前正在台灣居家檢疫的Nathalie Dawson代為發表個人聲明，全文如下：

我知道一篇有關我在台灣居家檢疫的新聞報導已經引起了媒體的廣泛關注。我覺得其中的大部分內容都不正確，所以我希望能對這個已經大肆喧染的議題發表我的想法。

我完全尊重台灣的檢疫措施，而且從未質疑過居家檢疫的重要性。當我第一時間抵達檢疫所時遇到了一些問題，但是在與管理人員和英國在台辦事處人員聯繫後，這些問題都解決了，對此我非常地感謝。

▲英國情侶27日道歉簡訊。（圖／記者蕭可正翻攝）



我知道我母親一直十分擔心，因為我離家很遠，又在全球疫情大流行的時候處於陌生的環境中。但是我從來沒有要她也不希望她跟媒體聯絡。我真的很遺憾發生了這件事，也很樂見那篇文章已經被移除了。

台灣是我長久以來一直期望拜訪的地方。我非常感謝台灣相關政府單位在這段檢疫期間給予的支持，也再次對他們感到抱歉。

▼情侶透過英國在台辦事處發表聲明。（圖／資料照）

