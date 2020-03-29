案269接待「神秘貴賓」竟是官員兒子！2人都確診新冠肺炎

▲指揮中心28日公布16例確診案例，其中有2例無出國史。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心28日公布，國內新增2例本土病例，其中案269是30多歲北部男性，工作為內勤人員，就醫3次後被通報採檢新冠肺炎確診。根據最新消息，這名男性主要工作是接待貴賓，曾接觸過一名菲律賓返台的人，這名返台者是某部官員的兒子，日前也確診新冠肺炎。

指揮中心表示，案269在23日、24日時出現肌肉痠痛、腹瀉、發燒等症狀，也因此分別前往診所、醫院就醫，不過狀況沒有改善，25日被醫院採檢通報，28日確診罹患新冠肺炎。

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衛生單位調查，這起案例活動範圍以職場、住家為主，已經掌握同住家人、職場接觸者等共7人，會再進一步匡列就醫接觸者，同時調查個案發病前，是否有其他高風險暴露史。

▲案269在桃園機場任職，曾接待過貴賓。（圖／記者陳弘修攝）



除了這名案例以外，第268例確診案例也屬於本土感染的範疇，是名50多歲的男性，沒有出國史。

根據《聯合新聞網》報導，第269例是觀光局的派駐人員，在桃園機場的旅客服務中心任職，日前曾接待一名菲律賓返台人士，這名返台人士是某部會長官的兒子，返台後也確診新冠肺炎。隨後，該名官員也開始進行居家隔離。

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