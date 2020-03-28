在家自製次氯酸水超便宜？化學老師警告：可能產生有毒氣體

▲近日網路上有教學，教導民眾在家自製次氯酸水，但存在中毒風險。（示意圖／記者柯振中攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情延燒，不少民眾都會隨身攜帶次氯酸水、酒精等消毒液，而次氯酸水的價格不便宜，因此有人在網路上教學，讓民眾在家就能自製。不過，有化學老師提出疑慮，若在家自行製造，很可能會產生劇毒氣體，進而造成中毒的情況。

近日有網友在網路上分享，只要將10毫升的漂白水，加上10毫升的醋、980毫升的水，就能輕鬆在家自製１公升的次氯酸水，不但價格便宜，還相當容易取得，讓不少民眾轉發、分享。

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這樣做是否有安全疑慮？化學老師李化出面解釋，這樣的混合的確能做出次氯酸水，但存在安全疑慮，若漂白水加入水裡，都沒有進行攪拌，就再加入醋，或是醋倒入的量太多、速度太快，次氯酸根、氯離子在酸性的環境下，可能會變成氯氣。

▼若自製次氯酸水的過程不慎，可能產生有毒的氯氣。（示意圖／記者柯振中攝）



氯氣帶有毒性，若人不慎吸入，氯氣會侵入人體，溶解在黏膜所含的水分中，生成次氯酸與鹽酸，恐怕會對上呼吸道黏膜造成影響，若輕度中毒，可能引發支氣管炎，嚴重的話可能出現肺水腫、氣胸、休克等症狀。

以成本來看，自製1公升的次氯酸水，需要用到10毫升的漂白水、10毫升的醋，以及980毫升的水，3種液體的成本低廉，製作起來費用相當低，不到10元就能做出約5公升的次氯酸水，比起網路上、實體店面販售的價格，確實低了許多。不過，皮膚科醫師游鴻儒建議，若民眾不了解化學反應的過程，還是花點錢購買成品，安全性相對高。

至於次氯酸水如何消毒？李化說明，與漂白水一樣，都是透過次氯酸根消毒，差別在於濃度，漂白水濃度較濃，且偏鹼性，不過，2種消毒液都不建議直接接觸皮膚。

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