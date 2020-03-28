比利時病患靠貓療癒「確診壞心情」　密切接觸釀悲劇…貓孩竟驗出陽性

▲比利時出現首起人傳貓的狀況。（圖／示意圖非當事貓／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲影響劇烈，其中截至28日上午比利時的確診人數達到7284人、死亡病例289例。比利時當局14日起就已經開始關閉學校、餐廳、咖啡廳，或縮短營業時間，原定將到4月3日，如今面對疫情持續擴大，將不排除延長。此外，比利時近日也傳出首起「人傳貓」的狀況，確診患者家中的貓咪，出現腹瀉、呼吸短促的問題。

根據《RT》新聞報導，比利時27日衛生當於表示，列日（Liege）受醫學院研究人員發現，境內出現第一起人傳貓的個案。該國危機中心發言人安德烈（Emmanuel Andre）表示，該名確診病患因為有與家中養的貓有密切接觸，但不能證明動物會成為傳染媒介。

據悉，該隻遭到感染的貓咪，在主人確診不久，出現呼吸急促、消化道系統問題。研究人員表示，在居家隔離、或是已經確診病患在家中，接觸任何人、事、寵物都應遵守衛生規則，甚至避免密切接觸，避免造成人傳動物的狀況。

過去，香港已經出現第2起狗染新冠肺炎的情況，該國當局將確診病患家中的狗兒帶出接受檢驗，都出現弱陽性的反應。也呼籲家中若是有人出現新冠肺炎相關症狀，也要盡快安排寵物進行篩檢。