好市多停車場有寶！新竹妹驚「哪位忘了衛生紙」　網笑爛：只享受過程XD

▲主人忘記帶走了。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近疫情升溫，嚇得民眾瘋搶物資囤積，不過經濟部日前就向國人掛保證，衛生紙供應無虞、不必搶購。有趣的是，一名女網友今天到好市多採購，在停車場意外發現，有民眾將一大包衛生紙遺忘在推車上，不禁笑po文掀起熱烈回響。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼，「新竹店......。哪位忘了拿衛生紙？」只見疑似有民眾買完商品，僅帶走上層的東西，卻把一包衛生紙忘在手推車下層，孤零零的畫面格外戳笑點。

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原po向《ETtoday新聞雲》記者提到，大概是今早10點半左右在停車場看到的，「我走的時候還沒人拿！」另外，她也透露，新竹店今天衛生紙有進貨，不過量不多。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖攝）

po文一出短短不到1小時，已有7千人按讚，上百條留言，網友們不禁笑回，「這會鬧出家庭糾紛吧」、「辛辛苦苦拿到還限購的商品」、「珍貴的東西忘記拿走了」、「這比錢包掉了還嚴重」、「搶完就放心了，然後就丟在那」、「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有的意思嗎?」、「他只想享受搶到衛生紙的那一刻，有錢人的快樂往往這麼樸實無華且枯燥」。

另外，也有相同經歷的網友秒懂直呼，「放推車下面真的很容易忘了拿，我有次買2盒蘋果也忘了帶回家」、「是我會幹的蠢事哈哈哈」、「我也在中和店忘過一次...2包，結果找不回來」。