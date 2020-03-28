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台灣累積283例！2本土案例「破百接觸者」時間軸曝光了...感染源待釐清

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▲▼283,肺炎,關係圖,每日新增,03/28。（圖／曾梓倩製）

▲本日新增16例關係圖，點圖放大。（圖／曾梓倩製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（28）日公布，新冠肺炎確診新增16人，包含2例本土及14例境外移入，目前累積共283例。除了本土個案分別為50多歲及30多歲男性外，境外移入個案為9女5男，年齡界在10多歲至60多歲，個案發病前活動區域有北美洲（美國、加拿大）、歐洲（英國、西班牙、瑞士、捷克、愛爾蘭）、大洋洲（澳大利亞）及亞洲（菲律賓）。

其中兩例本土個案備受關注，針對「案268」50多歲男性，衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查個案發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

請繼續往下閱讀...

至於「案269」30多歲男性，指揮中心表示，個案平時活動地以職場及住家為主，目前已掌握同住家人及職場接觸者共7人，將進一步匡列就醫接觸者，並持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解本日新增的16例個案。

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3月28日新增16例時間軸：

案例283：20多歲 女性
3月4日至3月23日前往美國工作，返台後進行居家檢疫，24日失去嗅覺及味覺，26日通報採檢後，於今日確診。

案例282：20多歲 女性
2月1日前往愛爾蘭讀書，3月20日於當地出現發燒、鼻塞、咳嗽、失去味覺等症狀，26日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例281：10多歲 女性
1月31日前往美國讀書，3月20日於當地出現發燒、有痰等症狀，26日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例280：20多歲 男性
2019年9月14日前往加拿大讀書，3月19日於當地出現流鼻水、咳嗽有痰、鼻塞等情況，3月26日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例279：10多歲 女性
1月5日至3月19日前往美國讀書，返台後進行居家檢疫，20日出現咳嗽、發燒等症狀，22日通報採檢後，於今日確診。

案例278：50多歲 男性
3月2日至14日前往捷克工作，返台後進行居家檢疫，3月23日出現咳嗽、喉嚨痛，25日通報採檢後於今日確診。

案例277：20多歲 男性
2019年12月15日前往菲律賓工作，3月1日於當地出現喉嚨痛、發燒等症狀， 3月20日返台後進行居家檢疫，26日通報採檢後，於今日確診。

案例276：10多歲 女性 與案58、64、80、213同校
1月13日至3月12日前往西班牙讀書，返台後進行居家檢疫，3月18日出現鼻塞、流鼻水、失去嗅覺等情況，25日通報採檢後，於今日確診。

案例275：40多歲 女性
3月2日至6日前往澳洲工作，返台後13日出現流鼻水、失去嗅覺、輕微咳嗽，自行就醫後24日通報採檢，於今日確診。

案例274：30多歲 男性
3月6日至8日前往倫敦工作，3月8日至15日則至瑞士工作，返台後進行居家檢疫，18日出現喉嚨癢/痛、咳嗽、失去味覺及嗅覺等情況，25日通報採檢後今日確診。

案例273：60多歲 女性
2月26日至3月13日赴西班牙旅遊，返台後進行居家檢疫，20日出現失去嗅覺、輕微咳嗽 ，25日通報採檢後今日確診。

案例272：20多歲 男性 與案152、222-225等5人同校
1月6日前往英國讀書，3月19日於當地出現發燒、咳嗽、失去嗅覺、倦怠、鼻塞、骨頭肌肉痠痛、喉嚨痛等情況，3月25日返台於機場攔檢後，今日確診。

案例271：20多歲 女性
2019年7月5日前往英國讀書，3月12日於當地出現全身無力、咳嗽、喉嚨乾、失去味覺及嗅覺、流鼻水等症狀，3月25日返台後於機場攔檢，今日確診。

案例270：20多歲 女性
1月2日至3月25日前往英國讀書，返台後因咳嗽有痰、流鼻水 ，於機場攔檢後今日確診。

案例269：30多歲 男性(本土病例)
3月23日、24日因陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀分別至診所及醫院就醫，醫院於3月25日採檢通報，於今日確診。

案例268：50多歲 男性(本土病例)
2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。

▼案例成長圖。（圖／曾梓倩製）

▲▼283,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

 
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