妹子對發票「排我前後的都中獎了」　超地獄3碼狂釣一排苦主：真的氣死

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

又到了財神降臨的時刻！今年1、2月統一發票中獎號碼25日出爐，其中不乏買茶飲、民生用品，最後爽拿千萬的幸運兒誕生。就有一名女網友前天對發票，赫然發現前後結帳的人都中獎了，而她什麼都沒有，忍不住發文訴苦，結果一堆人心有戚戚焉。

女網友日前在dcard說道，「雖然發了有趣版，但是對我本人來說還蠻難過的！」只見她po出一張1、2月份的發票，對照頭獎中的三組號碼，其中有兩組末三碼分別為945和947，而這一張的946剛好完美避開了200塊錢獎金。

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眼看當初結帳時排她前後的人都中獎了，原po不禁苦笑，「好喔...連200都不想給我嗎？我已經好幾年沒中過發票了，好厭世。」

▲一堆「拿到946」的苦主現身。（圖／翻攝自dcard）

po文一出，掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「這件事情告訴我，中洞真的很難胡」、「沒事啦，我已經連續兩年沒中過半張了，全世界最衰的男人」、「不瞞你說，我就是在你前後的人」、「別難過，我活到18歲一張都沒中過」。

同時也釣出超多苦主，趁機留言吐苦水，「我也是對到946」、「我是3946，如果是945直接1000啊啊啊」、「我有兩張946，真的是氣死，而且還是同一個地方開出來的」、「同是天涯淪落人」、「沒關係，我也946...還愣一下怎麼前後都有號碼」、「我也是有946的發票欸！剛剛對獎內心os超多」、「X的...我發票是946跟948，還有058，一張都沒中！氣死我」。

▼109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）