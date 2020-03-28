八德警開槍制止拒檢男！女乘客遭誤擊死　桃警督察室調查釐清

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，因吳男拒絕攔檢衝撞警車，員警連開5槍制止時誤傷車上楊姓女子致死。（圖／翻攝自臉書記憶八德）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局曾姓警員27日深夜開車追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，因吳拒絕警方攔檢卻駕車衝撞警車，過程中，曾持槍朝對方車輛射擊示意停車卻誤擊後座楊姓女子，經送醫急救仍宣告不治，桃園市警察局長陳國進指出，市警局督察室已針對同仁執法過程進行調查，除調閱警車行車紀錄器釐清案外，員警若有過失絕對依法處理不會護短，反之則會力挺同仁。

▲桃園市八德警分局27日晚間追捕吳姓男子涉嫌酒駕案，消防局將楊姓女子送醫，途中急救監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局表示，曾姓員警從警已5年，因27日晚間11時40分執行路邊酒駕攔檢勤務，吳姓男子拒絕警方攔檢，員警開車追捕時，吳男前後共3次駕車衝撞警車，曾姓員警持槍向吳男車身射擊，車輛被圍捕後，發現坐在後座楊姓女乘客腿部與背部分別中彈，因傷勢嚴重送至林口長庚急救仍宣告不治，當時吳男車上共有4人，僅楊女不幸中彈。

▲針對八德分局曾姓員警開車追捕酒駕案，開槍誤擊楊姓女乘客致死案，副分局長蔡俊輝說明案發過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對此案，局長陳國進強調，有關八德警分局同仁執法過程，督察室已調閱警車行車記錄器釐清開槍過程是否失當，根據畫面研判，是吳姓男子拒絕攔查還衝撞警車，警車前後圍堵後還回撞企圖逃逸，同仁才開槍還擊，警方會全面配合檢方偵辦，若同仁有過失將依法處理不會護短，若同仁開槍時機沒有不妥，則全力力挺同仁。

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