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影／桃園企業捐移動式檢查屏風　陳時中肯定企業與醫護人員努力

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記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日出席桃園企業研發「移動式檢查屏風」捐贈儀式，陳時中表示，對於企業努力研發防疫做出最有效工具，可有效阻隔病毒，讓第一線醫護人員安全得以確保且節省穿脫防護衣時間，讓防疫工作再升級，也希望國內生技界與企業界一起努力，在疫情期間有突出表現，對台灣甚至全球都有幫助。

▲衛福部長陳時中27日出席桃園企業捐贈移動式檢查屏風，致贈企業感謝狀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部長陳時中27日出席桃園企業捐贈移動式檢查屏風，致贈企業感謝狀。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園企業捐贈移動式檢查屏風，可有效阻絕醫護人員採檢時面對病毒感染風險。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園企業捐贈移動式檢查屏風，可有效阻絕醫護人員採檢時面對病毒感染風險。（圖／記者沈繼昌攝）

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情全球延燒中，陳時中27日參加位於部立桃院醫院的「移動式檢查屏風」捐贈儀式，捐贈者包括新光鋼鐵、明昌國際與亞護開發3家企業，合資研發捐贈價值360萬元的156座移動式檢查屏風，捐給部立桃園醫院使用，出席者包括陳時中還有桃園市長鄭文燦、桃園醫院院長徐永年、新光鋼鐵董事長栗明德、明昌國際董事長張庭維、亞護開發總經理何天佑等人。

▲衛福部長陳時中充當受檢者接受醫師透過移動式檢查屏風採集檢體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部長陳時中充當受檢者接受醫師透過移動式檢查屏風採集檢體。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園醫院院長徐永年說，「移動式檢查屏風」可隔著壓克力板採集檢體，避免醫護人員與病毒接觸，有效幫助醫護阻擋病毒，此外，雙手進出採檢洞可直接加裝作業手套，採檢後放回採檢罐，屏風可摺疊收放，阻絕與病患接觸面積，讓防疫設施再升級。

▲衛福部長陳時中等人會後與捐助企業、醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部長陳時中等人會後與捐助企業、醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中指出，這次疫情間，中央仰賴部立醫院很大的努力，在國家面臨重大事情，醫療人員從武漢包機、接回鑽石公主號國人等各種防疫醫療，部立醫院第一線醫護人員努力身影，「全國人都看得到」；民間企業從疫情開始就投入，醫護人員最早隔著塑膠布簾幕進行採檢，但現在可以隔著壓克力採檢，看到這一組設備是最精緻有效的，能更有效阻隔病患飛沫，感謝企業界有看到醫療業需求而做出有效工具。

▲部立桃園醫院護人員出示衛福部長陳時中在服務證上的簽名。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院護人員出示衛福部長陳時中在服務證上的簽名。（圖／記者沈繼昌攝）


陳時中強調，受到疫情影響，台灣採取最嚴格防疫標準，政府除超前部署外，全國人民對防疫的素養也是全世界有目共睹，正當大家都關注疫情發展、口罩的短缺時，站在第一線的醫護人員，面臨風險更是需要立即被解決的課題，這套移動式檢查屏風的研發相當重要，這次企業界捐贈部立醫院156座移動式檢查屏風，將由部立桃園醫院使用，相信其他縣市醫療院所也會希望擁有跟進。

鄭文燦提及，因應新冠肺炎疫情，市府在第一時間即提出許多防疫對策，如整體盤點隔離病床、呼吸器、救護衣等醫療物資與人力配置、禁止家屬至醫院探病、大量採購救護衣、單人隔離病床最大化等，透過超前部署來提升醫護重症救治能量，給醫療團隊更大的支持，市府也針對桃園11間責任醫院簽署聯防機制，盤點醫療資源及整合人力配置，計有863台呼吸器可供運用，以及238名呼吸治療師加入抗疫行列。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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