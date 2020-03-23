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快訊／板橋鬧區12聲槍響！圍捕毒販遭撞3警傷　破窗拖出拒捕惡匪

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記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市板橋區23日下午2時許驚傳槍響，員警在經過南雅東路時，發現一輛小客車形跡可疑準備盤查，卻發現王姓駕駛（31歲）拒絕停車受檢且加速逃逸，還衝撞執勤員警，2名員警隨即拔槍朝輪胎處射擊12槍，該車卻持續逃逸，最後在大觀路二段被支援員警攔下，破窗後將駕駛拖出，經查他是通緝犯，車上還有海洛因及安非他命數包毒品，此案共有3名員警受傷，送往亞東醫院救治。

▲▼板橋鬧區傳出12聲槍響，3警遭拒捕毒販衝撞。（圖／翻攝自臉書日勝幸福站）

▲板橋鬧區傳出12聲槍響，3警遭拒捕毒販衝撞。（圖／翻攝自臉書日勝幸福站）

據查證，下午2時許板橋派出所員警在執行巡邏勤務時，發現一輛游王姓男子駕駛的銀色小客車，看到警方後就忽快忽慢，派出所員警上前打算將他攔下盤查，卻沒想到王男突然加速逃逸，並衝撞洪煒傑、郭起綸2名員警，員警為了維護生命安全，分別拔出配槍朝輪胎射擊9發及3發，但駕駛仍死命逃逸。

此時郭員膝蓋擦傷，仍依照平時訓練呼叫線上警網攔截圍捕，在警力追捕2公里後。大觀派出所員警於大觀路二段187巷與合安一路口將小客車攔下，但駕駛仍不願意受檢，員警黃子豪拿出車窗擊破器施予破窗，將王男從駕駛座狠狠拖出制伏在地，經警用小電腦過濾王嫌身分，發現他是為台北地方檢察署發佈的毒品通緝犯，車上分別發現有海洛因及安非他命數包。

王嫌於逃逸過程中，連續衝撞板橋派出所警員郭起綸、大觀派出所警員吳晉菖，致郭員左、右膝蓋均有擦傷，吳員左手掌撕裂傷，另大觀派出所警員黃子豪於破窗過程中造成左手食指撕裂傷，目前3名受傷員警均由救護車送往亞東醫院診治。

▼嫌犯被警車攔下後引擎蓋及前保桿嚴重毀損，遭破窗後拖出制伏。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋鬧區傳出12聲槍響，3警遭拒捕毒販衝撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼板橋警開12槍攔捕毒販3警受傷，車上搜出毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋警開12槍攔捕毒販3警受傷，車上搜出毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）

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