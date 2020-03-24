24歲男拿槍炫耀...下秒打中朋友腹部！見他「血泊中哀號」　竟直接拔腿落跑

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄市鼓山區23日深夜發生一起事故，一名陳姓男子帶著槍從屏東載著女友到高雄訪友，卻在和羅姓友人炫耀槍枝時，不慎誤擊板機，導致對方右腹部受傷。更誇張的是，陳男見誤傷羅男後，竟丟下受傷的友人不顧，嚇得當場逃跑。

▲24歲男拿槍炫耀，卻不小心誤傷朋友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事故發生在23日晚間11時許，事發當時陳男到刺青店訪友，雙方到地下室愉快聊天，而過程中他還拿出手槍炫耀，但卻在期間不慎誤擊板機，造成羅男右腹部受傷。離譜的是，陳男見到朋友受傷倒地哀嚎後，竟然當場逃跑，並馬上開車載著女友離去，而其他在1樓聊天的友人發現羅男受傷後，火速打電話報警並將他送醫。

▲女警不忘先幫男子量體溫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報到場協助羅男就醫後，將在場的3男1女帶回了解詳情，同時調閱周邊及沿線監視器畫面掌握陳男行蹤，於4小時內循線在鼓山區中華一路將涉案的陳男查獲，同時也在陳男所駕駛的汽車右前置物箱起獲作案槍枝。對此，陳男坦承涉案，並對羅姓友人深感抱歉，而所幸羅男目前傷勢已經穩定，並無生命危險。

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