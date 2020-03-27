「帶小三上摩鐵、威而鋼」要廠商出錢　前桃園經發局長朱松偉出庭：我沒貪汙

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉及貪汙案，27日出庭時一臉落寞。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市經發局長朱松偉涉嫌向廠商索賄案，桃園檢方查出朱索賄項目包括威而鋼、與小三開房間費、禮券、重機等幾乎無所不貪，檢調形容朱「吃相難看」，索賄手段與地痞流氓強徵保護費無異；桃園地院27日下午開庭時，朱貪汙罪嫌都否認，僅坦承自己便宜行事與偽造文書等犯行，甚至於向廠商索取重機還說是開玩笑的。

檢調查出，54歲的朱松偉向廠商索賄方式包括在決標前、開會後等時間點，刻意凸顯個人擔任主管、評審或大學教授專業等權勢，向得標廠商「明示」或「暗示」方式索取賄賂，私下還指名要收受現金、iPad、禮券、I-phone手機、演唱會門票、重型機車、水波爐等五花八門項目。

檢調還發現，朱的手機訊息中還要廠商私下支付五星級飯店住宿費用、詐領局長特別費12萬元等，其中住五星級飯店被查出以公務之名卻是帶小三住宿，私底下則要廠商埋單。

朱松偉出庭時對於法官詢問有關檢方起訴的貪汙事項全部否認，僅承認自己便宜行事，其中針對詐領局長特別費部分，辯稱自己因為不少開銷沒有發票，所以才便宜行事，坦承有偽造文書之事實；朱的兩位辯護人則說，朱擔任經發局長任內與很多廠商有互動，其中不乏有更大標案，但朱都未向廠商索賄，僅與舊識或老朋友關係者才有收受贈送禮品且均屬小額財物。

承審法官訊問朱逾2小時，釐清檢方起訴相關案情疑點，並聽取朱與辯護人說詞，最後諭知5月21日繼續開庭審理。

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