雲林縣第4例確診個案　「機上狂咳」從機場直接送醫救治

▲雲林縣27日新增一例新冠肺炎境外移入病例，個案返國於機場即被送醫救治。（圖／翻攝自傳染病統計資料查詢系統）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情持續在全球大流行，國內確診案例在返國潮開始直線上升，27日新增15例境外移入累計共267例，其中1例登記於雲林縣，但該個案因於搭乘飛機時出現病徵，下飛機隨即被帶往醫院負壓隔離病房收治，並未返家，目前於醫院受到妥善救治中。

3月27新增15例中，其中一名境外移入男性30多歲，從澳洲工作回國，出國日期為1月14日，3月23返國前在20日已發病，返國在機上時已有咳嗽不停病癥，下飛機隨即從機場被帶往進行隔離並檢驗，於27日檢驗結果報告為陽性確診。

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雲林縣衛生局長曾春美表示，男子入境時出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，機場防疫人員直接將男子送醫，昨天確診，個案雖是雲林人，但在機場即直接送到醫院負壓隔離病房收治，並未返家，民眾不用恐慌，落實自我防疫工作，勤洗手、出門必要時戴口罩。

曾春美強調，為有效防堵武漢肺炎病毒在社區傳播，對於未解除居家檢疫、居家隔離的民眾，未配合規定擅離指定住所者，將一律從重裁罰，請民眾務必確實配合防疫政策相關規定，保護自己也保護別人，並避免觸法受罰。



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