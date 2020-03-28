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逐步解封！武漢火車站開門迎客　地鐵也重啟「座椅只能坐3人」

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▲▼ 武漢火車、地鐵開啟。（圖／長江日報）

▲武漢市消防救援支隊專業消殺隊昨（27）日對站台進行消毒。（圖／長江日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，武漢正逐步解封！除了各大火車站開門迎客外，武漢地鐵也於今（28）日重啟，防疫工作依舊抓緊緊，民眾乘車需要經過「三大步驟」。航空業方面，湖北「除武漢天河機場外」的其他機場，明（29）日零時起恢復國內客運航班；天河機場國內客運航班則將在4月8日零時起恢復。

▲▼ 武漢火車、地鐵開啟。（圖／長江日報）

▲安檢通過紅外線測溫系統，立刻顯示乘客體溫。（圖／長江日報）

據《長江日報》報導，武漢地鐵今日重啟，中山公園站值班站長陳子鈺介紹，乘客順利乘車要經過三大步驟，第一要先掃武漢市實名登記乘車碼，只有掃了QRcode且呈現綠色，才能順利過安檢乘車。

第二步要過安檢測體溫。進入安檢區後，地上黃色警示線之間距離1.6公尺，乘客需保持一定距離。安檢通過紅外線測溫系統立刻顯示乘客體溫，37.3℃以下的乘客出示綠色乘車碼，正常過安檢；37.3℃以上的乘客會由工作人員指引到附近複測區，等待休息，再進行測溫。

第三步是乘客進入地鐵車廂後，還需掃車廂碼，確認所在車廂（方便快速精準追溯同乘人員），換乘進入新的車廂，需要再次掃碼，屆時地鐵上會有安全員引導乘客掃碼。同時，乘客必須按座位上的黃色標誌乘坐。以往坐6、7人的座椅上，有間隔地貼上了黃色標籤，只能坐3人。

▼ 列車座椅上張貼了黃色標籤，每個標籤處為一個座位，即原來的6人座椅只坐3人。（圖／長江日報）

▲▼ 武漢火車、地鐵開啟。（圖／長江日報）

鐵路方面，武漢各火車站今日開門迎客。隨著西安到廣州的K81次列車，零時24分緩緩停靠在武昌火車站月臺，武漢迎來當日首趟抵達的客運列車，而就在65天前，武漢始發、終到列車和中國鐵路武漢局集團有限公司值乘的客運列車，全部停運或調整。

自3月28日零時起，武漢市17個鐵路客站恢復辦理到達業務，自4月8日零時起，恢復辦理武漢市上述17個鐵路客站出發業務。根據鐵路部門安排，從3月28日開始湖北省內先行開行以下列車，包括漢十高鐵3對，漢宜線5對，武岡城際2對、武九線2對，麻城1對，長荊線2對。

▼抵達火車站的旅客。（圖／長江日報）

▲▼ 武漢火車、地鐵開啟。（圖／長江日報）

航空業方面，湖北省「除武漢天河機場外」其他機場的國內客運航班，自3月29日零時起恢復；武漢天河機場國內客運航班自4月8日零時起恢復。

值得注意的是，相關通知指出，因疫情防控需要，暫不恢復湖北省各機場國際及港澳臺客運航班；暫不恢復湖北省各機場往返北京客運航班（包括經停航班）。

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