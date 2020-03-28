大邱市長會議突昏倒！新冠檢測結果出爐...醫爆「他身體十分虛弱」

記者蔡儀潔／綜合報導

大邱市作為南韓新冠肺炎重災區，病例數佔全國7成以上！該市市長權泳臻26日疑似因過勞，在市議會議程結束後突然昏倒，嚇壞不少人，院方也擔心他是不是感染了新冠肺炎。目前，最新檢查結果出爐了，權泳臻並無感染，但身體十分虛弱，需要住院靜養。

▼大邱市長權泳臻。（圖／達志影像）

根據大邱市當局及議會說法，權泳臻當天下午2出席新冠肺炎相關預算案臨時會議，時長約90分鐘，結束後步出會場時，沿路和共同民主黨議員李真蓮（이진련）激烈爭論補助金問題。

當李真蓮不斷追問為何不以現金方式發放補助金，權泳臻回道「請別這樣」。但議員持續提出質疑，權泳臻才伸出右手扶住頭部便往後倒下。一旁人員趕緊揹起權泳臻，前往市廳2樓的市長辦公室，接著叫來救護車送往慶北大醫院。

院方表示，權泳臻到院時，雖然有意識，但出現頭暈、嘔吐、胸痛、低血壓等過勞症狀，同時也擔心他是否有染上新冠病毒，因此立刻對其進行檢測。所幸最新結果顯示，確定權泳臻並未感染，但權泳臻目前身體狀況非常虛弱，仍需住院靜養。

韓媒指出，大邱2月18日出現首例確診，權泳臻當月21日至今長達35日間，都在市長辦公室的行軍床上過夜。市政團隊指出，他從4天前健康狀況就明顯不佳，幕僚都勸他返家休息。值得注意的是，他25日出席議會臨時會議時中途離場，卻招來批評，事後才傳出是去廁所嘔吐。

▼南韓大邱是疫情重大災區。（圖／達志影像）