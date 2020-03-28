台大罕見深夜發聲明！接觸中研院師生732人　遭疾管署「拒絕揭露」確診者足跡

▲中研院爆發5人群聚感染。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

中研院20日出現1例老師赴美感染新冠肺炎確診，爆發5人群聚感染事件。台大26日就宣布30日起實施門禁管制，27日深夜11時再度發聲明鄭重澄清，因與中研院來往密切，過去2周接觸師生高達732人，疾管署卻不允許揭露中研院「確診者足跡」；至於批評台大人士，「本校深表不以為然」。

台大26日宣布門禁措施，師生須憑證入校，27日晚間又透過臉書發布聲明稿，鄭重回應，自中研院公布確診病例後，校方馬上聯絡、並達成資訊透明的共識，希望進一步取得確診者足跡，最後卻被疾管署否決揭露。然而宇中研院接觸的教職員工生高達732人，若不採取斷然阻絕措施，可能造成校園防疫缺口。

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▲台大26日宣布實施門禁管制 。（圖／台大提供）



中研院5人群聚感染事件，由案160（老師）赴美染疫後，返台參加會議，再傳給案124、案168、案169、案186（學生），目前已累計該研究機構群聚的第5個確診個案。指揮中心發言人莊人祥26日表示，目前已經採檢34位，除了4位為陽性外，30位為陰性，也就是說與個案接觸的同事總共需要採檢19位，其他有15位家屬、朋友等，但經採檢後都屬陰性。

▼台大聲明全文如下：

中研院公布確診病例後，本校即與中研院聯絡，並達成彼此防疫資訊透明之共識。然而，當本校希望進一步索取確診者足跡資訊，以便採取應對措施時，卻被告知衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊。

由於臺大與中研院來往密切，僅過去兩週與中研院有接觸之教職員工生人數即高達732名。在中研院已有遠超過教育部所規定「二人確診即須關校」之嚴重群聚感染疫情及本校不能掌握其確診者足跡的情形下，若不採取斷然阻絕之措施，即可能造成本校防疫缺口。

準此，本校迅速要求兩週內去過中研院之教職員工生不要到校上班上課，此與中央流行疫情指揮中心要求所有從國外入境者皆須進行居家檢疫的作法相同。本校共有三萬多名學生與數千名教職員工，在疫情緊張時刻採取料敵從寬，禦敵從嚴的積極管制措施，是保障校園安全與師生員工健康的必要作為，也在全民防疫行動中扮演了積極角色。

少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然，特此說明。未來本校仍將視疫情，隨時調整本校防疫措施，以確保臺大校園安全。

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