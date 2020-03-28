王室震驚！哈利、梅根改定居加州　英媒曝「財務問題」是關鍵

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）退出王室後，居住在加拿大溫哥華的豪宅。不過據英媒報導，哈利夫婦趁加拿大因新冠肺炎疫情，關閉美加邊境前，帶著10個月大的寶貝兒子亞契遠走加州洛杉磯定居！

據《太陽報》和《每日郵報》27日報導，在得知71歲王儲查爾斯確診感染新冠肺炎後，哈利想「立即」返回英國探望，但梅根「禁止」老公出門遠行，包括回英國探望生病的父親。對於父親查爾斯染疫，梅根也表示，哈利有和父親聯絡過，夫妻倆對此都感到沮喪，因為他們都是行動派的個性，很想幫點忙。

一位來自英國王室的消息人士透露，哈利夫婦之所以會離開溫哥華，到洛杉磯定居，是因為兩人希望可以與好萊塢經紀人和公關新團隊，以及梅根的朋友和母親多里亞保持緊密聯繫。

不過，和梅根夫婦親近的美國消息人士則表示，他們定居洛杉磯的最主要原因還是財務。但就在消息傳出，他們一家3口如今應在好萊塢之際，有人看到多莉雅26日在洛杉磯的景觀公園（View Park）遛狗。

▼查爾斯王儲（左）確診新冠肺炎，梅根「禁止」哈利返英探望父親。（圖／達志影像）