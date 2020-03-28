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不給英國情侶補償金！　李茂生斥「中央打臉自訂的法律」

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▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫，抱怨如在監獄一樣，中央流行疫情指揮中心27日宣佈，由於對媒體發表不實陳述，恐影響我國國際形象及防疫工作執行，故不予防疫補償金。對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，「我們不是自詡為法治國家嗎？」、「中央帶頭打臉自己所訂的法律，則萬萬不可」。

▲▼ 台大法律系教授李茂生。（圖／記者崔至雲攝）

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▲台大法律系教授李茂生。（圖／記者崔至雲攝）

李茂生指出，他不是要筆戰，更不是故意為反對而反對，而是在法言法；補償辦法規定只要接受隔離，而且未違反法規，或通知書上所列防疫措施者，可向地方政府請領補償金；此補償規定沒限定被隔離的原因，也未限定國籍，只要未違規，則於放封後次日起可向地方政府申請，「所需經費雖由中央籌措，但核可者則為地方政府。」

李茂生說，如今，英國情侶向媽媽抱怨、媽媽訴諸媒體、損傷台灣國際形象、尚未申請的情形下，「中央」說不給予補償了？

他也強調，自己在聽到英國人的抱怨、看到收容環境、理解到所需支付費用後，也很生氣，覺得這位女士真的不知好歹，但是法允許其申請，則中央也只能責成地方政府，在他們提出申請後，嚴格審查，務必找出違規事實，盡量不予與補助，但應該很難，「因為讓我國的國際形象受損不是任何違規情事所造成的。」

李茂生表示，下這種指導棋，雖然不妥，仍符合慣例，但中央帶頭打臉自己所訂的法律，則萬萬不可，「啊，我說錯了。現在是非常時期的例外狀態，主權者可以恣意懸置任何法律，實現朕即法律的定律的。你不可以質疑你的神，因為神就是真理，神愛世人，質疑神就是害了世人，對不起，我錯了。」

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